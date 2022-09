Báo động đỏ xuất hiện, Quang Hải đang "sống mòn" ở Pau FC?

* Trận đấu giữa Pau FC và Saint-Etienne ở vòng 7 giải Ligue 2 sẽ diễn ra vào lúc 01h45 ngày 6/9 trên sân Nouste Camp. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Trong trận đấu với Caen, Quang Hải được tung vào sân ở phút 85. Trong 11 phút có mặt trên sân, dấu ấn của tiền vệ người Việt Nam gần như bằng 0. Anh chỉ chạm bóng 4 lần và không tung ra đường chuyền nào.

Quang Hải ngày càng ra sân ít hơn ở Pau FC (ảnh: Pau FC).

Trong 6 trận đấu đã qua của Pau FC, Quang Hải đá chính 2 trận và có 4 lần vào sân từ băng ghế dự bị. Trong đó, chưa bao giờ ngôi sao 25 tuổi được tung vào sân muộn như ở trận đấu với Caen. Trước đó, thông thường Quang Hải được ra sân từ phút thứ 60 đến 70.

Có một thống kê đáng báo động cho thấy số phút thi đấu của Quang Hải ở Pau FC ngày một giảm đi. Sau trận ra quân thi đấu 30 phút trước Guingamp, tiền vệ 25 tuổi đã có bước nhảy vọt khi góp mặt trong 68 phút ở trận gặp Dijon ở vòng hai Ligue 2. Đó là trận đấu mà Quang Hải ra sân nhiều nhất cho Pau FC.

Tới vòng 3, Quang Hải thi đấu 63 phút trong trận gặp Le Harve. Ở vòng 4, anh đá 27 phút trước đối thủ Sochaux. Sang vòng 5, thời gian ra sân của Quang Hải trong trận đấu với Quevilly đã giảm xuống còn 17 phút. Tiếp đó, tới trận gặp Caen cuối tuần qua, ngôi sao người Việt Nam vào sân ở phút 85 và chỉ thi đấu 11 phút.

Niềm tin của HLV Didier Tholot vào Quang Hải đang cạn dần (Ảnh: Pau FC).

Ở góc độ nào đó, có thể hiểu niềm tin của HLV Didier Tholot với Quang Hải đang giảm dần. Trong bối cảnh Pau FC liên tiếp bổ sung cầu thủ tấn công như Mons Bassouamina, Charles Boli Mohamed Yattara và mới nhất là Nathan Monzango, tuyển thủ Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt hơn để giành suất đá chính.

Lúc này, trong tay HLV Didier Tholot có nhiều lựa chọn hơn. Chính vì vậy, nếu không nỗ lực, Quang Hải có thể trải qua "kiếp sống mòn" ở Pau FC khi bị bỏ lại phía sau. Đây là thời điểm mà anh cần nỗ lực gấp đôi so với giai đoạn vừa qua.

Trận đấu với Saint-Etienne vào đêm nay có ý nghĩa quan trọng với Quang Hải. Bởi nó là thước đo cho thấy niềm tin của HLV Didier Tholot vào cầu thủ này đang ở mức nào. Nói vậy bởi lẽ, hàng công của Pau FC không thiếu nhân sự như trước. Bên cạnh đó, Saint-Etienne là đội bóng mạnh ở Ligue 2.

Sau khi xuống hạng và bị trừ điểm, "Quỷ xanh" thực sự choáng váng. Họ khởi đầu mùa giải theo cách không thể tệ hại hơn khi không thắng trong 5 trận đấu liên tiếp (trong đó có trận thua 0-6 trước Le Harve).

Trận đấu với Saint-Etienne là thước đo cho thấy niềm tin của HLV Didier Tholot vào Quang Hải.

Mặc dù vậy, Saint-Etienne đã trở lại. Ở vòng đấu trước, CLB này vừa vùi dập Bastia với tỷ số 5-0. Đó là trận đấu mà Saint-Etienne cho thấy đầy đủ sức mạnh và sự đáng sợ. Có thể thấy, "gã khổng lồ" ở Ligue 2 đã thực sự tỉnh giấc.

Pau FC đương nhiên không có bất kỳ điều gì để so với Saint-Etienne. Cách đây vài ngày, HLV Didier Tholot từng thừa nhận ao ước có nhiều tiền như Saint-Etienne, thay vì phải co kéo bằng hàng tá hợp đồng chuyển nhượng tự do hoặc được mượn lại. Chỉ cần chi tiết như vậy cũng đủ thấy ông vô tình thừa nhận sự lớn mạnh của đối thủ.

Người hâm mộ Việt Nam vẫn dõi theo từng chuyển động của Quang Hải nhưng ngày càng có ít kỳ vọng hơn. Niềm tin của họ đã vơi dần qua từng trận đấu, tỷ lệ thuận với thời gian ra sân của nhạc trưởng đội tuyển Việt Nam.

Liệu chăng, Quang Hải có tiếp tục được sử dụng hay bắt đầu phải làm quen dần với việc không được ra sân ở Pau FC? Câu trả lời sẽ được hé lộ trong trận đấu với Saint-Etienne.

Đội hình dự kiến Pau FC vs Saint-Etienne

Pau FC (5-3-2): Olliero; Evans - Ruiz - Kouassi - Sow - Koffi; D'Almeida; Saivet - Sylvestre; Gomis - Yattara.

St Etienne (3-4-3): Dreyer; Bakayoko - Giraudon - Briancon; Palencia - Bouchouari - Mouton - Macon; Cafara - Krasso - Pintor.

Dự đoán tỷ số Pau FC 0-2 Saint-Etienne