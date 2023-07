Báo chí thế giới: "Mỹ thất bại trong việc thắng đậm tuyển nữ Việt Nam"

Sau trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ sáng nay (22/7), trên sân Eden Park tại Auckland (New Zealand), tờ Stuff của New Zealand viết: "Đội tuyển Mỹ có chiến thắng khi khởi đầu World Cup 2023, nhưng vẫn còn nhiều điều phải bàn về chiến thắng này".

"Mỹ chỉ ghi được 3 bàn thắng trong tổng số 30 cú sút về phía khung thành đội tuyển nữ Việt Nam, đấy là thất bại của đội Mỹ. Riêng Alex Morgan sút hỏng phạt đền ở cuối hiệp một" - tờ Stuff viết thêm.

Đội tuyển Mỹ gặp nhiều khó khăn trước đội nữ Việt Nam (Ảnh: Stuff).

Cũng theo tờ báo của quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam chơi trận này rất tốt, lột xác hẳn so với chính chúng ta ít ngày trước.

Tờ Stuff bình luận: "Đội tuyển nữ Việt nam đã chơi tốt hơn nhiều so với trận thua 0-2 trước New Zealand tại Napier khoảng 2 tuần trước. Họ thể hiện tinh thần mạnh mẽ trước đám đông khán giả lên đến 41.107 người, số lượng khán giả đông thứ hai ở các trận đã qua tại World Cup diễn ra trên đất New Zealand".

"Trong trận đấu này, đội Mỹ được hưởng một quả phạt đền, khi công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) can thiệp vào quyết định của trọng tài chính. VAR cho rằng Hoàng Thị Loan phạm lỗi với Trinity Rodman. Dù vậy, Alex Morgan không thắng được thủ môn Trần Thị Kim Thanh" - vẫn là những dòng được viết trên tờ Stuff.

Tình huống thủ môn Kim Thanh cản phá pha đá phạt đền của Alex Morgan được truyền thông khắp thế giới quan tâm (Ảnh: FIFA).

Trong khi đó, từ châu Âu, tờ The Guardian của Anh bình luận: "Đội tuyển Mỹ có thể có chiến thắng đậm 3-0 trong ngày ra quân tại World Cup, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam dù bị áp đảo vẫn thi đấu rất kiên cường".

"Chưa bao giờ trong kỷ nguyên hiện tại, đội tuyển Mỹ tham dự một kỳ World Cup với nhiều dấu hỏi đến thế. Những chấn thương triền miên và sự xáo trộn về nhân sự trong danh sách đội tuyển Mỹ khiến cho họ không chắc chắn như các kỳ giải trước" - tờ The Guardian nói thêm.

Cũng theo tờ báo danh tiếng của nước Anh, đội hình xuất quân của đội tuyển Mỹ trước đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu sáng nay ở sân Eden Park (Auckland - New Zealand) là sự minh chứng cho những bất ổn ở đội tuyển Mỹ.

Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam chơi rất kiên cường (Ảnh: The Guardian).

Cùng quan điểm với The Guardian, nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha Marca chia sẻ: "Chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước đội nữ Việt Nam không quá cách biệt, nhưng dù sao họ cũng có chiến thắng. Mỹ cố gắng tái hiện trận thắng 13-0 trước Thái Lan ở World Cup 4 năm trước, nhưng họ không thực hiện được".

"Đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện động lực mạnh mẽ trong trận đấu đầu tiên của họ ở đấu trường World Cup. Đội nữ Việt Nam dự giải với tư cách ẩn số, họ có chiến thuật rõ ràng cho trận đấu với đội tuyển Mỹ, đó gây sức ép cho đối phương nhiều nhất có thể" - Marca khẳng định.

Theo tờ Marca, đội tuyển nữ Việt Nam dù thua trận, nhưng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chứng tỏ toàn đội có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho sân chơi World Cup, với mục tiêu sẵn sàng gây khó cho mọi đối thủ.

Marca bình luận: "Chênh lệch giữa đội tuyển Mỹ và đội nữ Việt Nam rất rõ ràng, nhưng tỷ số không quá cách biệt là minh chứng cho thấy sự chắc chắn trong phòng ngự của đội nữ Việt Nam. Họ đã khiến cho đội tuyển Mỹ thực sự gặp khó khăn khi đối đầu với họ".

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam là trận gặp Bồ Đào Nha vào ngày 27/7, trên sân Waikato tại Hamilton (New Zealand).