Báo chí quốc tế ngợi ca Djokovic sau chức vô địch Wimbledon 2021

Dân trí Sau khi đánh bại Matteo Berrettini để giành chức vô địch Wimbledon, tay vợt Novak Djokovic đã được báo chí quốc tế ngợi ca, đặc biệt khi Nole đang trải qua năm 2021 đầy thành công.

Novak Djokovic mất 3 giờ 25 phút để đánh bại Matteo Berrettini với các tỷ số 6-7 6-4, 6-4, 6-3. Kết quả này giúp Djokovic chính thức bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam Wimbledon mà mình đã nắm giữ từ năm 2019 (năm 2020 giải không tổ chức vì đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp), đồng thời đây là Grand Slam thứ ba mà Djokovic sở hữu trong năm 2021.

Trang chủ ATP ca ngợi chức vô địch Wimbledon của Djokovic.

Trang chủ Hiệp hội quần vợt thế giới (ATP) ca ngợi Djokovic: "Djokovic đoạt chức vô địch Wimbledon thứ 6 để cân bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Nadal và Federer. Nole lần thứ 6 xưng vương ở sân đấu All England Club, chỉ đứng sau 3 người là Roger Federer (8 lần), William Renshaw và Pete Sampras (cùng 7 lần) về số chức vô địch đơn nam Wimbledon nhiều nhất lịch sử".

Nhật báo thể thao của Tây Ban Nha, Marca cũng ca tụng Djokovic ở giải đấu mà tay vợt nước nhà Nadal không tham dự: "10 kỷ lục xác nhận Djokovic là tay vợt xuất sắc nhất lịch sử.

Djokovic có thành tích áp đảo khi đối đầu Federer và Nadal (thắng Federer 15 lần, hạ Nadal 8 lần trong 11 mùa giải gần nhất), là tay vợt có số tuần nhiều nhất ở ngôi số 1 thế giới (324 tuần), số điểm nhiều nhất trong một mùa giải (16.785 điểm trong mùa giải 2015 khi có 11 danh hiệu năm đó), là người duy nhất có từ hai lần vô địch trở lên ở mỗi Grand Slam".

Tờ Marca ấn tượng khi Djokovic san bằng kỷ lục 20 Grand Slam của Nadal và Federer.

Nhật báo thể thao Tây Ban Nha khá là AS chờ đợi màn so tài của Nadal và Djokovic tại US Open vào tháng 9/2021 tới: "Nadal không dự Wimbledon và Djokovic đã có danh hiệu Grand Slam thứ ba trong năm nay. Họ sẽ là hai ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch US Open 2021".

Tờ báo thể thao số 1 Italia, La Gazzetta dello Sport tiếc cho Berrettini: "Wimbledon kết thúc không có hậu với Berrettini. Djokovic đoạt danh hiệu Grand Slam thứ 20, san bằng kỷ lục của Federer và Nadal.

Tay vợt số một Italia, Mattteo Berrettini chỉ có thể thắng set đầu tiên chứ không thể ngăn Djokovic làm "bá chủ Grand Slam" như Federer và Nadal. Nhưng trong tương lai, Berrettini vẫn có thể có Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp".

Ở quê nhà Serbia, tờ Politika tán tụng Djokovic lên mây xanh: "Djokovic giành danh hiệu Wimbledon thứ 6 và Grand Slam thứ 20 trong sự nghiệp.

Không có tay vợt nào ngoài Novak Djokovic giành được cả 3 chức vô địch đầu tiên trong một năm kể từ huyền thoại Rod Laver năm 1969. Chức vô địch Wimbledon 2021 cũng là danh hiệu thứ 85 trong sự nghiệp tennis chuyên nghiệp của Nole".

So sánh thành tích của ba tay vợt huyền thoại Djokovic, Nadal và Federer.

Thùy Anh