Báo chí Malaysia chỉ trích đội nhà sau trận thua thảm UAE

Dân trí Quá sốc trước thất bại đậm 0-4 trước UAE, báo chí Malaysia quay sang chỉ trích đội nhà, nhất là chê bai chất lượng cầu thủ nhập tịch của Malaysia kém so với UAE.

Tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia New Straits Times thốt lên: "Ali Mabkhout tiếp tục giáng tai họa xuống đội tuyển Malaysia. Tay săn bàn của đội bóng Ả rập đốn hạ đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup".

"Năm 2019, ở giai đoạn lượt đi, tuyển Malaysia từng được cảnh báo về tiền đạo hàng đầu này của UAE. Các quan chức của đội bóng cũng gióng lên hồi chuông báo động về sự nguy hiểm của Ali Mabkhout, nhưng hồi đó anh ấy vẫn ghi 2 bàn, giúp UAE thắng 2-1" - tờ New Straits Times viết thêm.

Malaysia biết Ali Mabkhout nguy hiểm, nhưng không cách gì ngăn chặn ngôi sao của UAE.

Cũng theo tờ nhật báo tiếng Anh của Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe bên phía đội bóng xứ Mã, 2 ngày trước trận đấu lượt về, cũng nhắc nhở với các học trò của ông, rằng Ali Mabkhout rất nguy hiểm, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

New Straits Times chua chát bình luận: "Không phải đội tuyển Malaysia không muốn lắng nghe, nhưng "kẻ đột kích" đến từ sa mạc vẫn vượt qua hàng phòng ngự của Malaysia, như những dòng cát trượt qua kẽ tay".

"Ali Mabkhout tiếp tục ghi 2 bàn ở các phút 19 và 90+1. Lẽ ra, anh ấy có thể còn ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa, nếu có thêm chút may mắn" - vẫn là bình luận của tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia.

Malaysia bế tắc hoàn toàn trước UAE.

Thất bại trước UAE khiến cho cơ hội đi tiếp của Malaysia trở nên mờ mịt. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã không còn quyền tự quyết, trong cuộc đua tranh vé với UAE và đội tuyển Việt Nam.

Tờ New Straits Times so sánh chất lượng cầu thủ nhập tịch của UAE và cầu thủ nhập tịch bên phía Malaysia: "2 bàn thắng khác của UAE được thực hiện ở các phút 83 và 90+4, do công của Fabio Lima, cầu thủ được nhập tịch từ Brazil, xuất sắc hơn nhiều cầu thủ tương tự bên phía Malaysia là Guillerme de Paula. De Paula đã có một trận đấu tệ hại".

"Malaysia thua 0-4, lẽ ra còn thua nhiều hơn nếu như thủ môn Farizal Marlias không thi đấu xuất sắc. Dù sao thì thua với cách biệt 4 bàn vẫn đỡ hơn trận 0-10 mà Malaysia từng hứng chịu trước UAE, tại vòng loại World Cup 2018 (diễn ra năm 2016). Đó là ngày đen tối nhất của bóng đá Malaysia" - New Straits Times viết tiếp với giọng châm biếm.

Trận đấu tiếp theo của Malaysia sẽ là trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 11/6. Sau đó, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ đụng độ Thái Lan vào ngày 15/6.

Thiện Nhân