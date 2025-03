Báo Anh: "Tuyển Australia sẽ rất đau đớn nếu thua Indonesia trên sân nhà"

"Đối với đội tuyển Australia thường xuyên có mặt tại World Cup, một trận thua trên sân nhà trước Indonesia sẽ rất đau đớn. Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, kết quả dù có thế nào thì hai nước láng giềng này có thể thúc đẩy nhau lên tầm cao hơn", tờ The Guardian của Anh bình luận trước trận quyết đấu giữa tuyển Australia và Indonesia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Tuyển Australia để Indonesia cầm hòa với tỷ số 0-0 ở trận lượt đi trên sân Jakarta (Ảnh: Getty).

Trong bài viết trên tờ The Guardian, nhà báo John Duerden đã nhấn mạnh sự cạnh tranh khốc liệt ở Bảng C, đặc biệt là giữa Australia và Indonesia. Lý do là, Nhật Bản gần như không thể bị đánh bại so với các đối thủ khác khi đã giành được 16 điểm sau 6 vòng đấu.

Tuyển Australia đứng ở vị trí thứ 2 với 7 điểm và chỉ nhiều hơn Indonesia đứng thứ 3 cũng như tuyển Trung Quốc đang ở cuối bảng chỉ đúng một điểm.

"Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa đội bóng xứ chuột túi và Indonesia có thể giúp cả hai đội leo lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng", nhà báo John Duerden viết.

"Một Indonesia không biết sợ hãi hiện đang có mặt tại Sydney sau khi Patrick Kluivert lần đầu tiên nắm quyền. Và trận chiến sân nhà - sân khách tại vòng loại World Cup đang trở nên căng thẳng hơn", Duerden nói thêm.

Nhà báo này cũng cho rằng tham vọng của Indonesia đã khác trước. Đội bóng xứ vạn đảo đang đặt kỳ vọng lớn có lần đầu tiên tham dự vòng chung kết World Cup bằng việc chiêu mộ hàng loạt cầu thủ nhập tịch từ châu Âu.

"Indonesia vừa mới lọt vào vòng loại thứ ba, nhưng tham vọng của họ không còn như trước nữa. Điều này thể hiện rõ trong trận hòa 0-0 đầy khó khăn với Australia tại Jakarta vào tháng 9 năm ngoái.

Indonesia đặt mục tiêu giành 3 điểm tại Australia (Ảnh: Reuters).

Kết quả đó khiến Graham Arnold phải từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Australia và được thay thế bởi Tony Popovic. Nhưng tin tức lớn hơn là việc thay thế Shin Tae Yong bằng Patrick Kluivert vào tháng 1", Duerden giải thích.

Theo nhà báo của The Guardian, sự hiện diện của HLV Patrick Kluivert và các cầu thủ nhập tịch sẽ tạo nên sự khác biệt cho Indonesia. Họ không còn sợ phải đối đầu với Australia dù phải làm khách tại Sydney nữa.

"Không có sự sợ hãi, đe dọa hay lo lắng về tính thể chất của trận đấu. Indonesia có kinh nghiệm ngang bằng với nước chủ nhà về số lượng cầu thủ châu Âu. Nhưng ở châu Á, một số cầu thủ Indonesia vẫn nỗ lực nhiều hơn", nhà báo Duerden chốt lại.