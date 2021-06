Bảng B Euro 2020 (2h ngày 22/6): Trận quyết đấu của Nga, Đan Mạch, Phần Lan

Dân trí Lượt cuối cùng bảng B Euro 2020 hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi Phần Lan sẽ quyết đấu với đội đầu bảng Bỉ, còn đại chiến Nga - Đan Mạch hứa hẹn sẽ khốc liệt vì tấm vé đi tiếp.

Sau hai trận toàn thắng, đội tuyển Bỉ (6 điểm) đã cầm chắc tấm vé đi tiếp ở bảng B Euro 2020. Tuy nhiên, họ vẫn phải không được thua Phần Lan ở lượt cuối nếu muốn giành ngôi đầu bảng nên "Quỷ đỏ" chắc chắn sẽ không có tâm lý buông xuôi tại Saint Petersburg đêm nay.

Đội tuyển Phần Lan đã may mắn đánh bại Đan Mạch 1-0 ở ngày mở màn, trong ngày họ không thủng lưới khi đối thủ đá hỏng 11m. Tuy nhiên, đại diện Bắc Âu đã không thể duy trì mạch thăng hoa khi nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Nga.

Bỉ chính thức giành vé đi tiếp sau hai chiến thắng thuyết phục trước Đan Mạch và Nga.

Phần Lan vẫn có thể tự quyết định được số phận của mình nếu không thua đội tuyển Bỉ đêm nay. Khi đó, Phần Lan sẽ có 4 điểm và chắc chắn đứng ở nhóm ba đội dẫn đầu bảng B, thậm chí đứng thứ hai bảng đấu và tràn đầy cơ hội đi tiếp.

Mặc dù vậy, Phần Lan tuyên bố sẽ không nhập cuộc với tâm lý chủ hòa và họ quyết tâm đánh bại Bỉ. Về phần mình, đội tuyển Bỉ dù đã giành vé đi tiếp nhưng chắc chắn họ sẽ không chủ quan, điều khiến "Quỷ đỏ" suýt ôm hận ở trận đấu với Đan Mạch.

Sức mạnh chủ yếu của Phần Lan dựa trên nền tảng hàng thủ chắc chắn và lối chơi dồi dào thể lực. Chiến thuật của họ khá đơn giản, chủ yếu nhồi bóng cho hàng công với tốc độ của Pohjanpalo và khả năng dứt điểm đa dạng của Pukki.

Bỉ nhiều khả năng sẽ chơi tấn công và điều đó giúp Phần Lan có cơ hội thi triển lối đá sở trưởng, với mục tiêu ít nhất giành được một điểm. Dù phải giữ quân cho giai đoạn hứa hẹn căng thẳng phía trước, tuy nhiên HLV Martinez tuyên bố vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất.

Witsel sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm cùng De Bruyne ở giữa sân, còn bộ ba Thorgan Hazard, Eden Hazard và Carrasco đá phía sau trung phong Lukaku. Cuộc đấu với Phần Lan là cơ hội để HLV Martinez đánh giá lại phong độ của các ngôi sao và có sự chuẩn bị cho vòng 1/8.

Đội hình dự kiến:

Phần Lan: Hradecky; O'Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Kauko, Raitala; Pohjanpalo, Pukki

Bỉ: Courtois; Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, T. Hazard; E. Hazard, Lukaku, Carrasco

Cuộc so tài Đan Mạch - Nga mang ý nghĩa sinh tử cho tấm vé đi tiếp, khi đội thua sẽ cầm chắc suất bị loại. Đan Mạch sau hai trận thua liên tục, chưa có điểm nào nên kể cả có thắng, họ vẫn phải chờ đợi vào vận may ở các bảng đấu khác (4/6 đội thứ ba bảng đấu được đi tiếp).

Nga sau chiến thắng trước Phần Lan ở lượt đấu trước đã có 3 điểm và họ chỉ cần hòa là rộng cửa đi tiếp. Tuy vậy, Đan Mạch được đánh giá cao hơn khi họ được chơi trận đấu sinh tử trên sân nhà Parksen (Copenhagen).

Sau trận thua Bỉ, Đan Mạch sẽ chơi quyết tử để giành 3 điểm trước Nga ở lượt cuối cùng.

Công bằng mà nói, Đan Mạch đã chơi hay trước Phần Lan lẫn Bỉ, có những thời điểm họ áp đảo về thế trận. Sự thiếu may mắn trong dứt điểm và việc mất thế trận trong vài khoảnh khắc, khiến "Những chú lính chì" nhận thất bại cay đắng.

Trong khi đó đội tuyển Nga phần nào để lại bộ mặt tệ hại ở trận thua đậm Bỉ 0-3. Chiến thắng trước Phần Lan của người Nga đến từ may mắn và nếu so về thực lực, họ bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Đan Mạch.

Dù vắng Eriksen nhưng với dàn sao như Kjaer, Christensen, Poulsen, Braithwaite thì Đan Mạch vẫn được đánh giá là cửa trên so với Nga. Ba điểm là điều mà đội bóng Bắc Âu có thể đạt được để trước mắt vượt lên trên chính Nga và nuôi hy vọng đi tiếp ở bảng B Euro 2020.

Đội hình dự kiến

Nga: Safonov; Barinov, Diveev, Dzhikiya; Karavaev, Ozdoev, Zobnin, Golovin, Kuzyaev; Miranchuk; Dzyuba

Đan Mạch: Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Jensen; Braithwaite, Wind, Poulsen

Thùy Anh