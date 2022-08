ASEAN Para Games 2022: Đoàn Việt Nam vượt chỉ tiêu HCV

Trong ngày thi đấu 4/8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự các nội dung bơi, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, cử tạ, judo và cầu lông.

Đội tuyển bơi Việt Nam có một ngày thi đấu thành công khi giành tới 12 HCV. Những VĐV giành HCV của môn bơi, gồm: Võ Huỳnh Anh Khoa (50m nam bơi bướm, phá kỷ lục đại hội); Trịnh Thị Bích Như (50m nữ bơi bướm, phá kỷ lục đại hội) Nguyễn Thành Trung (100m nam bơi ếch); Đỗ Thanh Hải (100m nam bơi ếch, phá kỷ lục đại hội); Vi Thị Hằng (100m nữ bơi ếch, phá kỷ lục đại hội); Đỗ Thanh Hải (200m hỗn hợp nam); Danh Hòa (50m tự do); Lê Tiến Đạt (50m tự do); Nguyễn Hoàng Nhã (50m tự do); Trịnh Thị Bích Như (50m tự do); Vi Thị Hằng (50m tự do, phá kỷ lục đại hội).

Bơi Việt Nam giành tới 12 HCV (Ảnh Thái Dương).

Như vậy, sau 4 ngày thi đấu tại ASEAN Para Games 11, đội tuyển bơi Việt Nam giành được 23 HCV, 19 HCB, 8 HCĐ và phá 9 kỷ lục đại hội.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Hải có tấm HCV cá nhân thứ ba ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F57 với thành tích 25.56m. Trước đó, VĐV này giành HCV ném lao F57 với thành tích 24.69m. Ông xã của Nguyễn Thị Hải cũng giành HCB ném lao nam F57 với thông số 41.58m.

Các VĐV Việt Nam còn giành thêm HCB chạy 800m T46 của Trần Văn Đức, HCB nhảy xa F46 nam của Phạm Xuân Huy, HCĐ ném đĩa nữ F57 của Nguyễn Thị Kiều, HCĐ đẩy tạ nữ F56 của Trương Bích Vân, HCĐ ném đĩa nam F44 của Phan Văn Dũng và HCĐ ném lao nam F37 của Trương Tấn Hiền.

Ở môn cờ vua, kết thúc nội dung cờ nhanh, đội tuyển cờ vua Việt Nam đạt được 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Tính đến 19h00 ngày 4/8, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 47 HCV, 42 HCB, 28 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Mục tiêu ban đầu của đoàn tại ASEAN Para Games 11 là phấn đấu giành từ 35 đến 40 HCV. Với thành tích trên, đoàn Việt Nam hoàn toàn tự tin kết thúc đại hội trong tốp 3.

Dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương tiếp tục là đoàn chủ nhà Indonesia với 108 HCV, 77 HCB và 58 HCĐ.