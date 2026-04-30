Arsenal bức xúc khi bị “cướp trắng” quả phạt đền

Trận lượt đi vòng bán kết Champions League giữa Atletico Madrid và Arsenal trên sân Metropolitano vào sáng 30/4 là câu chuyện của những quả phạt đền. Hai đội đều thành công những tình huống 11m để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

CĐV Arsenal cho rằng Eze đã chạm bóng trước, còn Hanko đã tác động vào chân của Eze (Ảnh: TNT).

Tuy nhiên, sau trận đấu, những thành viên của Arsenal vô cùng tức giận khi bị “cướp trắng” quả phạt đền. Tình huống diễn ra ở phút 80. Bóng được chuyền vào vòng cấm, Eberechi Eze lao vào tiếp cận và ngã xuống sau pha tác động của David Hancko. Ban đầu trọng tài Danny Makkelie cho Arsenal hưởng phạt đền nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định.

Các cầu thủ Arsenal phản đối dữ dội nhưng không thay đổi quyết định của trọng tài. Bình luận trên mạng xã hội, huyền thoại Arsenal, Ian Wright, bức xúc: “Biết ngay mà, trọng tài đã thay đổi quyết định, từ chối phạt đền cho Arsenal. Đội chủ nhà bao giờ cũng nhận được quyết định có lợi”.

Trên trang Twitter, nhiều cổ động viên (CĐV) Arsenal cũng tỏ ra phẫn nộ với quyết định của trọng tài. Một người khẳng định: “Đây là một quả phạt đền rõ ràng. Quyết định của trọng tài làm tôi phát điên. Eze giành được bóng trước, Hancko đã tác động vào chân cậu ấy”.

Một người khác nói: “Làm sao mà trọng tài lại lật ngược được tình huống đó? Eze chạm bóng trước, cầu thủ của Atletico rõ ràng đã đá vào mắt cá chân của cậu ấy”.

Người thứ ba bức xúc: “Trọng tài quá nhu nhược. Ông ta cho Atletico Madrid hưởng phạt đền từ cú dứt điểm (chạm tay Ben White) hướng ra biên và bác bỏ quả phạt đền của Eze chỉ vì HLV Diego Simeone quát tháo”.

Steven Gerrard khẳng định quyết định của trọng tài “quá khắc nghiệt” với Arsenal. Còn Steve McManaman chỉ trích hành vi “tồi tệ” của HLV Simeone khi liên tục quấy rối trọng tài, làm ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã hủy bỏ quả phạt đền cho Arsenal (Ảnh: TNT).

Trong khi đó, HLV Mikel Arteta cũng không hài lòng với công tác trọng tài. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng của Arsenal nói: “Tôi rất tức giận. Không thể rõ ràng hơn, đó là một quả phạt đền. Tôi không hiểu vì sao trọng tài lại không công nhận”.

Cựu trọng tài Mark Halsey khẳng định Arsenal xứng đáng được hưởng phạt đền. Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng đó là pha phạm lỗi rõ ràng của Hanko với Eze. Đã có tác động từ phía cầu thủ của Atletico Madrid. Ban đầu trọng tài Danny Makkelie đã cho Arsenal hưởng phạt đền nhưng sau đó, ông ấy được tổ VAR đề nghị xem xét lại.

Vấn đề là đó có phải là sai lầm rõ ràng và hiển nhiên của trọng tài không? Theo tôi là không. Đúng là có va chạm nhưng đó không phải là sai lầm rõ ràng. Tổ VAR đã soi xét quá mức trong tình huống này. Lẽ ra, họ không nên nhúng tay vào”.

Trận lượt về giữa Arsenal và Atletico Madrid diễn ra vào lúc 2h ngày 6/5 trên sân Emirates.