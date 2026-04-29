Vượt qua Pep Guardiola, HLV Luis Enrique làm được điều chưa từng có

Ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League vào rạng sáng 29/4, PSG đã giành chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich trên sân nhà Parc des Princes. Kết quả này giúp đội bóng thành Paris chiếm lợi thế trước trận lượt về diễn ra trên sân Allianz Arena vào tuần sau.

Không những vậy, chiến thắng này còn giúp HLV Luis Enrique đi vào lịch sử Champions League. Theo đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành HLV cán mốc 50 trận thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu này (chỉ sau 77 trận).

Trước đó, kỷ lục này thuộc về HLV Pep Guardiola, người cần 80 trận để cán mốc 50 trận thắng ở đấu trường số một châu Âu cấp CLB.

HLV Luis Enrique sở hữu sự nghiệp cầm quân ấn tượng khi từng giành hai chức vô địch Champions League cùng Barcelona (2015) và PSG (2025). Trong khi đó, Pep Guardiola đã có ba lần đăng quang ở giải đấu này cùng Barcelona (2008, 2011) và Man City (2023).

Dù là bạn bè thân thiết và chịu ảnh hưởng từ triết lý của cố huyền thoại Johan Cruyff nhưng Luis Enrique khởi đầu chậm hơn nhiều so với Pep Guardiola. Tuy nhiên, theo thời gian, HLV của PSG đang dần thoát khỏi cái bóng của người bạn thân Pep.

Phát biểu sau trận đấu với Bayern Munich, HLV Luis Enrique thừa nhận đó là cuộc so tài hay nhất mà ông từng tham gia. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Tôi chưa từng thấy trận đấu nào diễn ra với cường độ cao thế này. Đây không phải là lúc chỉ ra những thiếu sót. Chúng ta cần chúc mừng tất cả mọi người đã được chứng kiến trận đấu hay đến vậy.

Hôm nay, chúng tôi xứng đáng chiến thắng, xứng đáng hòa và cũng xứng đáng thất bại. Đó là trận đấu tuyệt vời. Trong sự nghiệp huấn luyện, tôi chưa từng trải qua trận đấu nào hay như vậy”.

HLV Luis Enrique thừa nhận kiệt sức khi đứng ngoài đường biên chỉ đạo các học trò: “Tôi quá mệt sau trận đấu, mà tôi còn chưa chạy một km nào. Tôi không biết các cầu thủ trên sân sẽ cảm thấy thế nào”.

Nói về trận lượt về trên đất Đức, HLV sinh năm 1970 khẳng định: “Tôi vừa hỏi các thành viên trong ban huấn luyện là CLB cần ghi bao nhiêu bàn trong trận lượt đi để giành vé đi tiếp? Họ cho rằng PSG cần phải ghi ít nhất 3 bàn. Tôi biết Bayern Munich sẽ rất nguy hiểm khi trở về sân nhà nhưng chúng tôi cũng cố gắng thể hiện tinh thần cao nhất”.

Trận lượt về giữa Bayern Munich và PSG diễn ra vào lúc 2h ngày 7/5 trên sân Allianz Arena. Bayern Munich cần thắng với cách biệt 2 bàn trở lên mới giành vé vào chung kết.