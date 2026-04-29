Tranh cãi gay gắt về quả phạt đền giúp PSG hưởng lợi

Trong trận lượt đi bán kết Champions League diễn ra vào sáng 29/4 trên sân Parc des Princes (Pháp), PSG đã giành chiến thắng 5-4 trước Bayern Munich sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Kết quả này giúp đội bóng thành Paris chiếm ưu thế nhất định trước trận lượt về.

Tình huống Alphonso Davies bị xác định chạm tay trong vòng cấm (Ảnh: The Athletic).

Mặc dù vậy, sau trận đấu, Bayern Munich có lý do không phục kết quả này. Nguyên nhân vì quyết định tranh cãi của trọng tài Sandro Scharer ở cuối hiệp 1 (thời điểm tỷ số là 2-2). Trong tình huống này, Dembele đã thực hiện cú tạt bóng. Alphonso Davies bị xác định dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho PSG hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, pha quay chậm dường như cho thấy bóng chạm vào phần thân dưới của cầu thủ người Canada trước khi bật vào tay. Theo luật, nếu bóng chạm vào một phần cơ thể, trước khi bật vào tay thì cầu thủ không bị tính là dùng tay chơi bóng.

Tiền đạo Jamal Musiala còn ra dấu với trọng tài rằng bóng đá chạm vào đùi của Alphonso Davies trước khi chạm tay nhưng trọng tài không thay đổi quyết định.

Bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Alan Shearer cho rằng trọng tài đã sai trong tình huống này. Ông nói: “Đối với tôi, tình huống đó không thể là phạt đền. Tôi không đồng tình với quyết định của trọng tài. Bóng rõ ràng đã đập chân của Alphonso Davies trước khi bật lên tay. Nếu như bóng chạm thẳng vào tay của cầu thủ Bayern Munich thì đó là vấn đề khác”.

Cựu trọng tài Mark Clattenburg cũng đồng quan điểm khi khẳng định trọng tài đã xử lý sai trong tình huống này. Trong khi đó, Daniel Sturridge nhấn mạnh yếu tố “phản xạ” và khẳng định Alphonso Davies không cố tình dùng tay chơi bóng.

Các cầu thủ Bayern Munich phản đối nhưng trọng tài không thay đổi quyết định (Ảnh: Getty).

Wayne Rooney nêu quan điểm: “Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Tay của anh ấy để sau lưng và di chuyển ra khi quả tạt đến, nhưng bóng chạm vào đùi phải của anh ấy rồi đập vào cánh tay”.

Trên trang Twitter, cựu HLV Glenn Hoddle còn gay gắt hơn khi khẳng định: “Tôi vô cùng tức giận vì một quyết định tồi tệ của trọng tài đã phá hỏng trận đấu. Nhưng trọng tài như vậy biến môn thể thao này trở thành trò hề. Thật đáng xấu hổ. Đó không bao giờ là quả phạt đền”.

Trận lượt về giữa Bayern Munich và PSG diễn ra trên sân Allianz Arena vào lúc 2h ngày 7/5. Đội bóng nước Đức phải thắng với cách biệt 2 bàn mới giành quyền vào chung kết.