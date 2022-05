An ninh được đảm bảo ở các trận đấu bóng đá nữ tại SEA Games 31

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) tỉnh Quảng Ninh, Phó Trưởng BTC nội dung bóng đá nữ SEA Games 31, Quảng Ninh đã có những phương án chuẩn bị cụ thể cho các sự kiện của đại hội, diễn ra ở Quảng Ninh, trong đó đặc biệt là nội dung bóng đá nữ.

Sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), nơi diễn ra nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 31 (Ảnh: VFF).

Sẽ có 4 vòng kiểm soát an ninh trong từng trận đấu, diễn ra ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Lực lượng công an, quân đội trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được huy động cho công tác đảm bảo an toàn cho đại hội.

Bên cạnh việc lắp cổng từ kiểm soát, lực lượng an ninh còn triển khai lắp đặt máy đếm khán giả nhằm kiểm soát tốt nhất số lượng người vào sân, tránh tình trạng quá tải bên trong sân. Phương án lắp đặt màn hình LED phục vụ những khán giả không thể vào sân cũng được đề cập trong cuộc họp.

Nội dung bóng đá nữ tại SEA Games 31 có 7 đội tham dự, gồm chủ nhà Việt Nam, Philippines, Campuchia (bảng A), Myanmar, Singapore, Lào và Thái Lan (bảng B). Các trận đấu bóng đá nữ đều diễn ra ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), từ ngày 9 - 21/5.

Trong số này, chủ nhà Việt Nam, Philippines, Myanmar và Thái Lan là những đội mạnh nhất, có khả năng lọt vào bán kết của giải. Riêng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Philippines vào ngày 11/5 tới.

Ở kỳ SEA Games gần nhất, diễn ra tại Philippines hồi cuối năm 2019, đội tuyển nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung giành HCV, sau khi thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết ở Manila.

Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Cẩm Phả, tập luyện và có một số trận đấu tập với các đội nữ trong nước, chờ thời điểm ra quân tại SEA Games.