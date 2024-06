Alcaraz chia sẻ bí quyết chiến thắng, Djokovic có thể không dự Wimbledon

Chia sẻ với báo giới Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz cho biết: "Trong những khoảnh khắc căng thẳng, các tay vợt hàng đầu luôn thể hiện lối chơi tốt nhất của mình. Tôi muốn trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới, vì vậy tôi phải nỗ lực hơn trong những khoảnh khắc đó ở set 5".

Ở Roland Garros 2024 tại Pháp, Carlos Alcaraz đã thắng với tỷ số 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2 trước Alexander Zverev ở trận chung kết để lên ngôi vô địch. Đây là trận đấu kéo dài 4 tiếng 19 phút và nền tảng thể lực dồi dào giúp tay vợt người Tây Ban Nha chiến thắng.

Sau US Open 2022 và Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz lên ngôi ở Roland Garros 2024 (Ảnh: Getty).

Danh sách tay vợt bị Alcaraz đánh bại sau 5 set trong 3 năm qua gồm Alexander Zverev (Roland Garros 2024), Jannik Sinner (Roland Garros 2024, US Open 2022), Novak Djokovic (Wimbledon 2023), Marin Cilic (US Open 2022) và Stefanos Tsitsipas (US Open 2021).

Alcaraz nói về bí quyết chiến thắng ở những trận đấu kéo dài 5 set: "Sức mạnh tinh thần đóng vai trò quan trọng trong những khoảnh khắc đó. Đó là lý do tại sao tôi thành công trong các set 5. Đó là điều cần có nếu muốn chiến thắng ở các giải Grand Slam.

Khi chơi set 5, bạn phải dốc hết sức lực, phải cho đối thủ thấy rằng mình có sự tươi mới, như thể đây mới là game đầu tiên của trận đấu. Điều đó giúp ích rất nhiều nếu đối thủ thấy tôi di chuyển tốt, thi đấu tốt và tìm ra giải pháp hiệu quả".

Chấn thương khiến Novak Djokovic có thể vắng mặt ở WImbledon 2024 (Ảnh: Getty).

Sau chức vô địch Roland Garros, Carlos Alcaraz cùng Jannik Sinner được đánh giá là hai ứng cử viên hàng đầu tại Wimbledon 2024 diễn ra tại Anh từ ngày 1/7 đến 14/7. Theo diễn biến khác, sau khi rút lui ở tứ kết Roland Garros 2024, Djokovic có nguy cơ lỡ hẹn Wimbledon 2024 do chấn thương.

Bác sĩ Antoine Gerometta (người đã thực hiện ca phẫu thuật sụn chêm cho Novak Djokovic) chia sẻ với tờ L'Equipe (Pháp): "Quá trình hồi phục sẽ tiến triển từng ngày, nhưng không thể dự đoán trạng thái sẽ như thế nào sau hai tuần nữa. Nhưng để Djokovic hồi phục 100% trong ba tuần nữa, điều đó thực sự khó đạt được".