8 đội tranh tài ở giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng

Chiều 2/8, Công an TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM tổ chức họp báo công bố giải bóng chuyền Công an TPHCM mở rộng, tranh Cúp "Báo Công an TPHCM" lần thứ nhất - năm 2024.

Giải đấu do Công an TPHCM tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân 19/8. Giải đấu càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức đúng vào dịp lực lượng Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải. (Ảnh: Đ.N.).

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt giải đấu, Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng ban Chuyên đề Công an TPHCM, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, dù được tổ chức lần đầu tiên, giải quy tụ 8 đội bóng chuyền đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia, giải hạng A quốc gia và đội khách mời đến từ Campuchia tham gia tranh tài.

Giải khởi tranh từ ngày 12/8 đến 16/8, tại Nhà thi đấu Tân Bình. Các đội chia thành 2 bảng đấu. Trong đó, bảng A có sự góp mặt của đội bóng chuyền nam Công an TPHCM; đội bóng chuyền nam tỉnh Bến Tre; đội bóng chuyền nam tỉnh Trà Vinh và đội bóng chuyền nam tỉnh Vĩnh Long.

Bảng B gồm: Đội Bóng chuyền nam Công ty cổ phần VLXD Bình Dương; đội bóng chuyền nam Lavie Long An; đội bóng chuyền nam TPHCM và đội bóng chuyền nam CLB Visakha - Campuchia.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn để chọn ra 4 đội có điểm số cao nhất tham gia vòng bán kết và chung kết. Đội vô địch sẽ được nhận cúp, cờ, huy chương vàng và phần thưởng trị giá 60 triệu đồng.