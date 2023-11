Xe tăng Israel khép vòng vây, WHO mất liên lạc với bệnh viện lớn nhất Gaza

Xe quân sự Israel ở Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay 12/11 thông báo mất liên lạc với các đầu mối của tổ chức này tại bệnh viện lớn nhất Gaza, Al Shifa. Israel đã nhắm mục tiêu vào bệnh viện Al Shifa và cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở này làm trung tâm chỉ huy cho các hoạt động tấn công.

Theo tuyên bố của WHO, các nhân viên của bệnh viện có thể đã phải sơ tán cùng hàng chục nghìn người khác. Trước đó, những người này đã tìm nơi trú ẩn trong khuôn viên bệnh viện do các trận tập kích của Israel.

"Có báo cáo cho thấy một số người sơ tán khỏi bệnh viện đã bị bắn, bị thương hoặc thiệt mạng", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Ông Ghebreyesus cũng cho biết, theo báo cáo mới nhất, "xe tăng đang bao vây bệnh viện".

WHO đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza và sơ tán y tế an toàn cho những người bị thương và bị bệnh nặng. WHO "quan ngại sâu sắc" về sự an toàn của nhân viên y tế và hàng trăm bệnh nhân, bao gồm trẻ em.

WHO cũng cho biết các nhân viên tại bệnh viện Al Shifa đã báo cáo về tình trạng thiếu nước sạch và nguy cơ các phòng điều trị đặc biệt, máy thở, lồng ấp phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu.

Vào tối 11/11, Bộ Y tế Palestine cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công khu vực xung quanh Al Shifa, đồng thời lưu ý rằng xe cứu thương không thể di chuyển do "các vụ đánh bom điên cuồng".

Vài tuần trước, người phát ngôn IDF Daniel Hagari nói rằng Hamas đang "hoạt động trong và dưới bệnh viện Shifa", đồng thời nói thêm rằng "Hamas di chuyển tự do" tại cơ sở y tế lớn nhất Gaza.

Jonathan Conricus, một người phát ngôn khác của IDF, cho biết lực lượng Israel đã cho nổ tung hơn 150 đường hầm và khu phức hợp dưới lòng đất do Hamas xây dựng bên dưới Dải Gaza.

Ông Conricus nói thêm rằng quân đội Israel đang "làm việc tích cực để tiếp tục" phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hamas.

Theo người phát ngôn, các đường hầm đóng vai trò "cực kỳ quan trọng đối với Hamas" vì chúng là "xương sống cho khả năng chiến đấu của họ".

Về việc Israel tiến quân vào Gaza, ông Conricus nhấn mạnh rằng quân đội IDF "tiến công theo kế hoạch, có phương pháp, không vội vàng", vì việc tránh những thương vong không cần thiết cho quân nhân Israel vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ông tuyên bố, trong hơn một tuần giao tranh, IDF đã phá hủy "nhiều" thành trì của Hamas và hạ gục "hơn hàng trăm" thành viên của nhóm vũ trang Palestine.

Theo cập nhật mới nhất từ các quan chức Israel, Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 240 con tin.

Israel đã tuyên chiến với Hamas và tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn cũng như một chiến dịch trên bộ ở Gaza. Giới chức Palestine cho biết số thương vong về phía Palestine đã lên tới 11.000 người, trong đó có hơn 4.500 trẻ em.