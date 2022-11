Việt Nam luôn đồng hành cùng các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (Ảnh: Hải Nguyễn).

Chiều ngày 22/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa bình Việt Nam phối hợp Hội đồng Hòa bình thế giới tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế từ khắp nơi trên thế giới về dự Đại hội của Hội đồng Hòa bình thế giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết hòa bình, độc lập, tự do luôn là khát vọng cháy bỏng của nhân dân Việt Nam, là mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đấu tranh của nhân dân tiến bộ trên thế giới vì tự do, độc lập dân tộc, vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội. Những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên Hội đồng, đã cùng nhau tạo nên một mặt trận quốc tế rộng rãi chưa từng có đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam, góp phần rất quan trọng vào các thắng lợi của nhân dân Việt Nam.

Điểm lại những thành tựu quan trọng sau hơn 35 năm Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ cảm ơn bạn bè quốc tế luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

"Nhân dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của Hội đồng Hòa bình thế giới và bạn bè quốc tế khắp năm châu đã và đang dành cho Việt Nam", đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Khẳng định hòa bình thế giới ngày nay đang đứng trước những thách thức hết sức to lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ hòa bình, xây dựng một thế giới phát triển công bằng và bền vững đang trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới. Để làm điều đó, trước hết cần nỗ lực đấu tranh để bảo đảm việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, nhất là các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa tất cả các quốc gia; cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hòa bình, giải trừ quân bị và phi quân sự hóa, xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác để đối phó hữu hiệu với các nguy cơ xuyên quốc gia, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thúc đẩy phát triển công bằng và bền vững cho tất cả các nước trên thế giới.

Khoảng 100 đại biểu quốc tế dự Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới tại Việt Nam (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Trong sự nghiệp đó, Hội đồng Hòa bình thế giới có vị trí và vai trò hết sức quan trọng. Là một trong những tổ chức nòng cốt trong phong trào nhân dân thế giới, vượt qua bao khó khăn, thử thách, Hội đồng vẫn luôn là ngọn cờ tập hợp các lực lượng hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới, thông qua đối thoại, kết nối hợp tác tạo nên sức mạnh nhằm thực hiện mục tiêu chung đấu tranh cho hòa bình, chống chiến tranh, vũ khí hạt nhân, đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á - Phi - Mỹ Latinh, khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, trong đó có nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng Đại hội 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ đưa ra định hướng chiến lược, xây dựng được một chương trình hành động hiệu quả và đề ra những giải pháp thiết thực để đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới, đóng góp tích cực trong các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, xóa bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và thúc đẩy việc tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ tập hợp và đoàn kết ngày càng rộng rãi các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới, đóng góp tích cực và có trách nhiệm nhằm góp phần hiện thực hóa khát vọng chung của nhân dân thế giới.

Đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam phát biểu tại Lễ Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam cảm ơn Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên đã tín nhiệm chọn Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng Hòa bình thế giới.

Điểm lại một số dấu mốc lịch sử đặc biệt giữa Việt Nam và Hội đồng Hòa bình thế giới trong nhiều năm qua, đồng chí Uông Chu Lưu chia sẻ, Hội đồng Hòa bình thế giới, với sự lãnh đạo của cố Chủ tịch Romesh Chandra, đã tổ chức rất nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Trong những thập niên qua, Hội đồng Hòa bình thế giới tiếp tục đồng hành, sát cánh ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, Hội đồng đã ban hành Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam, tích cực tham gia bảo vệ Việt Nam trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo…

Bày tỏ sự biết ơn chân thành của nhân dân Việt Nam đối với Hội đồng Hòa bình thế giới và các tổ chức thành viên Hội đồng về sự ủng hộ, đoàn kết giành cho nhân nhân Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua, đồng chí Uông Chu Lưu nhấn mạnh: Việc Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định trao tặng cho Hội đồng và các lãnh đạo Hội đồng Huân chương Hữu nghị nhân Đại hội lần này chính là một trong những biểu hiện của lòng biết ơn chân thành của nhân dân Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có những biến động to lớn, nhanh chóng và hết sức phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Uông Chu Lưu mong muốn, Đại hội sẽ thảo luận và xây dựng được định hướng chiến lược và chương trình hành động thiết thực để tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi, đông đảo các tổ chức, cá nhân và các phong trào hòa bình trong cuộc đấu tranh chung vì một thế giới hòa bình, phát triển công bằng và bền vững.

Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Socorro Gomes Coelho phát biểu Lễ Khai mạc Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam).

Bày tỏ vui mừng khi được quay lại Việt Nam tham dự Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Socorro Gomes Coelho tái khẳng định sự đoàn kết của Hội đồng với nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới cho biết, Đại hội của Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra trong bối cảnh nhân loại đang sống trong thời kỳ đầy khó khăn, thách thức. Chính trong bối cảnh đó, với tầm nhìn rộng lớn, với tinh thần đấu tranh và đoàn kết, các đại biểu sẽ cùng nhau đề ra đường lối và nhiệm vụ của Hội đồng, đóng góp vào nỗ lực chung của các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như các lực lượng dân chủ, tiến bộ trên thế giới nhằm ngăn chặn và đánh bại các thế lực đang đe dọa phá hủy những thành tựu lịch sử của nhân loại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thanassis Pafilis, Tổng Thư ký Hội đồng Hòa bình thế giới bày tỏ vui mừng vì Đại hội lần thứ 22 của Hội đồng được tổ chức tại đất nước Việt Nam anh hùng, nơi nhân dân và Đảng Cộng sản đã viết nên những trang sử vẻ vang trong lịch sử đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Đồng chí Thanassis Pafilis cho biết, trong khuôn khổ Đại hội lần này, các đại biểu sẽ thảo luận về các hoạt động của Hội đồng và đánh giá công việc của Hội đồng với tư cách ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia. Các Tổ chức tham dự Đại hội đều được hoan nghênh đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của tổ chức mình. Tổng thư ký Hội đồng khẳng định, Hội đồng hoạt động nhằm thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết của các dân tộc và tin tưởng vào sức mạnh của họ. Hội đồng đấu tranh chống các cuộc chiến tranh phi nghĩa; ngăn chặn những nguyên nhân gốc rễ gây ra chúng và thiết lập những điều kiện cho hòa bình thực sự.