Việt Nam - Campuchia củng cố quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 21-22/3.

Sáng ngày 21/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đã tiến hành hội đàm.

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã nhiệt liệt chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia trở lại thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật của Campuchia trong những năm qua, trong đó có việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V (tháng 6/2022) và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII (7/2023).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về sự đón tiếp chu đáo, trọng thị; đánh giá cao Việt Nam đã ủng hộ Campuchia trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022 và khẳng định sẽ nỗ lực góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Việt Nam - Campuchia; chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đạt tốc độ phát triển cao hơn 8% trong năm 2022.

Hai bên nhất trí thúc đẩy và triển khai tốt các chuyến thăm cấp cao; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương hiện có; thực hiện tốt các Tuyên bố chung và thỏa thuận hợp tác giữa 2 Đảng và 2 Chính phủ; đẩy mạnh kết nối 2 nền kinh tế; tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh giáp biên; thúc đẩy công tác phân định 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại nhằm tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa 2 nước.

Về hợp tác giữa 2 Bộ Ngoại giao, 2 bên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của 2 Bộ trong việc góp phần đẩy mạnh quan hệ 2 nước; nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa 2 Bộ và dự kiến sẽ tổ chức Kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ 8 cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Campuchia vào thời gian phù hợp trong năm 2023.

Về hợp tác khu vực và quốc tế, 2 bên nhấn mạnh cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội với các đối tác. Về vấn đề Biển Đông, 2 bên nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, bảo đảm tự do và an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ DOC, phấn đấu đạt COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa 2 nước; đề nghị Campuchia tiếp tục hợp tác giải quyết các vụ việc công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí của người nước ngoài ở Campuchia. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục có các ứng xử công bằng với người gốc Việt tại Campuchia như với các nước khác.