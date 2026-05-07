Ukraine phóng loạt hỏa lực vào lãnh thổ Nga sau cảnh báo của Moscow

Lực lượng an ninh đứng trên phương tiện được trang bị súng máy khi tuần tra một khu vực ở trung tâm Moscow, Nga vào ngày 7/5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/5 cho biết lực lượng nước này đã phá hủy hàng loạt máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận khoảng 347 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy trong khoảng thời gian từ 18h ngày 6/5 đến 4h ngày 7/5.

Một phụ nữ đã thiệt mạng ở vùng biên giới Belgorod và 13 người bị thương ở vùng Bryansk, khu vực cũng giáp biên giới Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích Nga vì phớt lờ lời kêu gọi ngừng bắn và để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Nga trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Moscow.

Lực lượng không quân Kiev ngày 7/5 cho biết Nga đã bắn 102 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 6/5 thông báo Moscow đã gửi công hàm chính thức cảnh báo tất cả các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn tiềm tàng vào Kiev, bao gồm cả các “trung tâm ra quyết định” của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đồng thời hối thúc họ rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức.

Moscow cảnh báo trả đũa nhằm vào Kiev nếu Ukraine tấn công Moscow trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày vào ngày 8/5 và 9/5 để kỷ niệm 81 năm ngày kết thúc Thế chiến II. Nga hối thúc Ukraine làm điều tương tự.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Kiev có thực sự lắng nghe lời kêu gọi của Moscow và tuân thủ lệnh ngừng bắn ngày 8/5 và 9/5 hay không.

Trong khi đó, Ukraine đơn phương thông báo lệnh ngừng bắn từ 0h ngày 6/5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói thêm rằng Kiev sẽ "hành động tương xứng" với các hành động của Moscow.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga tiếp tục hoạt động tấn công trên khắp các khu vực khác nhau của Ukraine bất chấp tuyên bố ngừng bắn của Kiev.

Ông Zelensky cũng cho rằng cho biết Nga đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công khác vào cuối mùa hè này. Theo đó, Kiev đang thúc giục các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm mục đích phá hủy các nhà máy lọc dầu, kho chứa và cảng biển, làm tê liệt nguồn tài trợ lớn nhất của Moscow cho cuộc xung đột ở Ukraine khi giá dầu toàn cầu tăng cao do cuộc xung đột ở Iran.

Trong những tuần gần đây, Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, phóng hàng trăm máy bay không người lái tự sát mỗi ngày.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 4 tuyên bố Kiev sẽ tiếp tục tăng cường tầm bắn của vũ khí trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.