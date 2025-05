Ukraine sử dụng vũ khí mới mạnh hơn UAV

Một robot mặt đất của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Business Insider dẫn lời ông Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của Tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, cho biết binh sĩ nước này đang gắn bom và thuốc nổ vào robot mặt đất (UGV), "biến chúng thành hệ thống cảm tử".

Các UGV có thể di chuyển gần các vị trí của Nga, không bị phát hiện và sau đó phát nổ, trong khi binh sĩ Ukraine có thể vận hành an toàn từ xa.

Các hoạt động của UGV phản ánh những gì đã được thực hiện với UAV cảm tử trong cuộc chiến Nga - Ukraine. Chúng rất giống với UAV nhưng hệ thống này có sức công phá lớn hơn vì chúng không bay.

"Một sự khác biệt quan trọng giữa các hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất là khối lượng mà chúng có thể mang theo", ông Yabchanka nói.

Ông cho biết trong khi UAV lớn nhất có thể mang theo những quả mìn nặng 10kg/quả, thì những robot mặt đất nhỏ nhất có thể mang theo khối lượng gấp đôi. Trung bình, chúng có thể mang theo nhiều hơn thế nữa.

Ông lấy ví dụ đơn vị của ông đã cử một robot mặt đất mang theo lượng thuốc nổ gấp 3 lần để tiến vào một tầng hầm do Nga kiểm soát.

Ukraine làm việc với nhiều loại UAV được liên kết để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau.

Có những UAV nhỏ dùng cho hoạt động chiến thuật từ trinh sát đến tấn công và các hệ thống không người lái lớn hơn dùng để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra còn có xuồng không người lái của hải quân nhắm vào các tàu ở Biển Đen, và sau đó là UGV có khả năng gây sát thương và thực hiện các nhiệm vụ như sơ tán binh sĩ bị thương.

Ông Yabchanka cho biết công nghệ robot mặt đất đang phát triển cho phép quân đội Ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể mà không cần phải đưa thêm binh sĩ vào nơi nguy hiểm. Điều đó rất quan trọng khi họ chiến đấu ở thế bất lợi trước quân đội lớn hơn nhiều của Nga.

Ông nói, khoảng 80% người Nga tử trận là do hệ thống không người lái của Ukraine, 20% còn lại chủ yếu là do pháo binh, ngược lại so với giai đoạn đầu xung đột.

Nhiều robot mặt đất hơn có thể có nghĩa là tăng cường hỏa lực đáng kể cho lực lượng Ukraine. "Hãy tưởng tượng chúng ta có thể mạnh hơn bao nhiêu nếu chúng ta có thể mang gấp đôi lượng thuốc nổ đến tiền tuyến như hiện tại", ông Yabchanka nhấn mạnh.

Không giống máy bay 4 cánh quạt, công nghệ này vẫn chưa được phổ biến rộng rãi cho tất cả các đơn vị, nhưng tại những nơi sử dụng, UGV có khả năng sơ tán binh sĩ bị thương, nhắm vào các vị trí của Nga bằng vũ khí gắn trên thân, mang theo thiết bị, rải mìn, kích nổ bên trong các vị trí của quân địch và do thám quân Nga, cùng nhiều chức năng khác.

Tuy nhiên, ông Yabchanka lưu ý, Nga cũng đang phát triển công nghệ này. Do vậy, vấn đề là ai sẽ nhanh hơn trong cuộc chạy đua công nghệ.

Ông Yabchanka kêu gọi châu Âu tham gia sâu hơn nữa vào việc tạo ra loại công nghệ này để hỗ trợ Ukraine.