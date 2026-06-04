Ukraine: Nga đủ tên lửa để không kích lớn vài lần mỗi tháng

Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik (Ảnh: Sputnik).

Phát biểu trước các đại biểu tham dự cuộc họp Hội đồng Ukraine - NATO tại Kiev ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga có khả năng sản xuất khoảng 120 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Với kho tên lửa này cùng các loại vũ khí khác, Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine một cách thường xuyên hơn.

"Nga có năng lực sản xuất khoảng 120 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Và đó mới chỉ là tên lửa đạn đạo. Nga cũng sản xuất các loại tên lửa khác”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh yếu tố này là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất mà Ukraine đang phải đối mặt.

Ông cũng nhắc lại cuộc tấn công hỗn hợp quy mô lớn gần đây khi Nga sử dụng hơn 650 máy bay không người lái (UAV) và gần 100 tên lửa nhằm vào Ukraine, khiến 23 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) trước đó từng cho biết, tính đến mùa hè năm 2025, Nga đã tích lũy được hơn 1.950 tên lửa chiến lược các loại. Số lượng này bao gồm tới 500 tên lửa đạn đạo Iskander-M, khoảng 300 tên lửa hành trình Iskander-K, cùng hàng trăm tên lửa Kh-101, Kh-22/Kh-32, Kalibr, và lên tới 150 tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Bên cạnh đó, Nga cũng sở hữu hàng nghìn UAV tấn công Shahed-136 và các UAV mồi nhử của chúng.

Nga được cho là đang tăng tốc đáng kể sản lượng UAV, tập trung vào dòng UAV cảm tử, với mục tiêu đạt năng lực lên tới 500 chiếc mỗi ngày. Trọng tâm của chiến lược này nhằm duy trì áp lực liên tục lên hệ thống phòng không của Ukraine thông qua các đợt tập kích quy mô lớn.

Tổng thống Zelensky hồi đầu tuần dẫn thông tin tình báo cho biết Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine sau cảnh báo nhắm vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev.

"Chúng tôi có thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới. Các cơ quan chức năng của chúng tôi đang phản ứng nhanh chóng và đã sẵn sàng. Không quân và các lực lượng bảo vệ bầu trời khác sẽ làm việc 24/7, như họ vẫn luôn làm”, ông cho biết.

Theo ông, Nga coi khả năng tự phát triển công nghệ tên lửa của Ukraine, bao gồm cả việc tự sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa đánh chặn, là một mối đe dọa chiến lược đối với họ.

Ông nói thêm: "Điều quan trọng là tất cả các đối tác của chúng tôi phải biết chuyện gì đang xảy ra và các đối tác phải đưa ra câu trả lời chung cho các cuộc tấn công này, trước hết là thông qua việc cung cấp các năng lực chống đạn đạo cho Ukraine".