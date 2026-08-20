Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đã lên một cấp độ mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga thay đổi chiến lược, tạo thế và lực mới

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine đang diễn biến phức tạp, quân đội Nga (RFAF) được cho là đã chuyển đổi chiến lược từ chiến tranh tiêu hao sang tung đòn quyết định, nhằm giành ưu thế áp đảo, tạo thế chiến lược mới.

Để đạt được mục tiêu này, Nga duy trì cường độ tập kích dữ dội vào hậu phương Ukraine và đẩy mạnh tấn công ở mặt trận, với hy vọng làm suy yếu khả năng kiểm soát tập trung các hoạt động quân sự của giới lãnh đạo Kiev.

Chiến dịch tấn công cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk tại tỉnh Donetsk là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi này. RFAF đã tập trung một lực lượng lớn gồm 5 tập đoàn quân, một quân đoàn và một sư đoàn xe tăng độc lập, cùng các đơn vị thủy quân lục chiến cũng như đổ bộ đường không, được chi viện không giới hạn bởi không quân chiến thuật.

Tính đến đầu tháng 8, chiến tuyến đã tiến sát Sloviansk và Kramatorsk, các mũi tiên phong của Nga hiện chỉ còn cách 2 thành phố này chưa đầy 5km. Nhưng thay vì hành động "luôn và ngay", họ thực hành chiến thuật cô lập dần khu vực phòng thủ của Ukraine bằng các cuộc không kích liên tiếp, sau đó phát động tấn công trên bộ bằng các nhóm bộ binh nhỏ. Phương án này được cho là khả thi hơn nhiều, giúp giảm đáng kể thương vong.

Được không quân - pháo binh yểm trợ, mỗi cụm tác chiến của Nga đang tích cực tạo bàn đạp và "phá hủy" dần hệ thống phòng thủ của đối phương. Quân đội Nga sẽ chờ đợi thời cơ chín muồi trước khi "tung đòn quyết định".

Một khu phức hợp tại Severnoye Domodedovo gần Moscow bị UAV Ukraine phá hủy hoàn toàn sau cuộc tập kích ngày 16/8 (Video: Exilenova+).

Ukraine muốn "một mũi tên trúng hai đích"

Chiến lược của Nga và Ukraine trên chiến trường hiện nay là hoàn toàn trái ngược. Trong khi Bộ Tổng tham mưu Nga coi việc tập kích tầm xa quy mô lớn vào hậu phương của Ukraine là quan trọng nhưng vẫn thứ yếu so với yếu tố tiền tuyến, trong khi Kiev lại tập trung vào các cuộc đánh phá sâu vào lãnh thổ Nga, tin rằng đây là điều kiện tiên quyết để đạt được thành công toàn diện.

Ukraine muốn "một mũi tên trúng hai đích", đạt được kết quả cả ở hậu phương lẫn tiền tuyến. Tuy nhiên, chiến lược này của họ có thể trở nên cực kỳ tốn kém và nhanh chóng kết thúc, như kinh nghiệm từ các cuộc chiến trước đây đã chỉ ra.

Moscow duy trì chiến lược nhất quán là mở rộng năng lực tấn công tầm xa trên toàn lãnh thổ Ukraine, đồng thời tiếp tục tấn công mãnh liệt các nhóm quân chủ lực của AFU ở tiền tuyến.

Có khả năng Nga sẽ thực hiện chiến lược không kích tầm xa quy mô lớn vào cuối thu, đầu đông, tập trung phá hủy cơ sở hạ tầng chiến lược và chiến thuật của Ukraine, gây bất ổn tình hình tài chính - kinh tế - chính trị - xã hội của Kiev. Các dấu hiệu cho thấy Moscow đã triển khai các nguồn lực cần thiết cho kế hoạch này.

Kiev "đánh hay đàm"?

Trong một diễn biến đáng chú ý, các nguồn tin Ukraine cho biết Kiev đã bắt đầu các cuộc đàm phán bí mật với Nga để chấm dứt giao tranh trên biển.

Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) hiện là Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Kirill Budanov, được cho là đã khởi xướng các cuộc đàm phán bí mật với Nga về lệnh ngừng bắn ở Biển Đen. Thông tin này được trang Resident trích dẫn từ một nguồn tin ở Văn phòng Tổng thống Ukraine.

Bài viết cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công của Nga vào các cảng Odessa đã leo thang thành một cuộc phong tỏa hải quân toàn diện đối với Ukraine, khiến Kiev mất tới 50 triệu USD mỗi ngày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.

Ông Budanov được cho là đã vô cùng tức giận với Robert Brovdi (biệt hiệu Madyar), người sáng lập đơn vị UAV "Madyar's Birds", vì đã phát động tấn công tàu Nga mà không xem xét các biện pháp đối phó, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky chủ trương tiếp tục cuộc chiến tổng lực.

Cựu Tướng tình báo Budanov đang được báo chí Ukraine và phương Tây gọi là "người hòa giải" chính của Ukraine. Với lập trường thực dụng, ông hiểu rõ rằng việc kiềm chế leo thang là vì lợi ích của Kiev.

Tuy nhiên, việc đề nghị ngừng bắn của Kiev đang gặp khó khăn, bởi Moscow hiện "không được lợi gì" từ việc đạt được thỏa thuận. Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng cũng như các tàu vận tải của Ukraine đã chứng tỏ hiệu quả cao, không chỉ làm tê liệt xuất khẩu nông sản mà còn làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của quân đội Ukraine.

Nếu Moscow xuống thang, đạt thỏa thuận với Kiev sẽ đồng nghĩa với việc cho đối phương thời gian để lấy lại sức, bù đắp những tổn thất, điều khó có khả năng Nga sẽ thực hiện.

Ngoài ra, trường phái lãnh đạo theo đường lối cứng rắn của Ukraine, đang chiếm thế áp đảo trong giới lãnh đạo Kiev, vẫn tiếp tục các nỗ lực tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga bằng UAV tầm xa.

Tổng thống Zelensky cũng thường xuyên "đe dọa" Moscow bằng các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo, mà theo ông, có thể bắt đầu ngay từ mùa thu này, cho thấy sự "bất nhất" trong chiến lược của Kiev giữa "đánh hay đàm".