Ukraine chuẩn bị sơ tán dân khỏi Crimea

Khói đen bốc lên từ một vụ nổ kho đạn ở Crimea hôm 16/8 (Ảnh: AP).

Trang tin Ukrainsk Pravda ngày 30/8 dẫn thông tin từ ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết giới chức nước này bắt đầu vạch ra các tuyến đường để sơ tán người dân khỏi bán đảo Crimea - lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát trên Biển Đen.

"Một điều chắc chắn là cuộc sống của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu. Do vậy, chúng tôi đang xem xét các tuyến đường nhằm sơ tán người dân muốn rời khỏi Crimea trong giai đoạn quân đội từng bước giải phóng các vùng lãnh thổ", ông Podoliak viết trên Twitter.

Ông Podoliak cho biết thêm, đến nay, Ukraine đã khuyến cáo tất cả người dân ở Crimea tránh xa các cơ sở quân sự và tìm nơi trú ẩn an toàn trước khi được sơ tán.

Gần đây, Crimea liên tục xảy ra những vụ nổ bí ẩn tại các căn cứ quân sự của Nga. Một số quan chức cấp cao của Ukraine ngầm nói rằng, lực lượng đặc nhiệm và du kích của họ đứng sau các vụ nổ ở Crimea, song Ukraine chưa công khai thừa nhận.

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 (Bản đồ: Aljazeera).

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi cuối tháng 2 năm nay, Crimea trở thành trung tâm tiếp vận quan trọng cho Moscow nhằm tăng cường binh sĩ và khí tài cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Từ tháng 7, Ukraine đã kêu gọi sơ tán người dân ở Crimea và khu vực miền Nam do Nga kiểm soát để chuẩn bị cho kế hoạch phản công nhằm giành lại lãnh thổ.

Hôm 29/8, quân đội Ukraine chính thức thông báo bắt đầu phản công tại miền Nam. Giao tranh nổ ra khốc liệt gần như trên toàn tuyến Kherson, Ukraine tuyên bố đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Nga gần Kherson. Lực lượng Ukraine cũng pháo kích các phà ở Kherson mà Nga sử dụng để tiếp tế cho khu vực Moscow kiểm soát ở bờ tây sông Dnipro.

Trong khi Ukraine khẳng định chiến dịch phản công thành công bước đầu, Nga nói rằng nỗ lực phản công của Kiev đã thất bại và tổn thất nặng nề. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất 48 xe tăng, 46 xe chiến đấu bộ binh, 37 thiết giáp, 8 xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng và hơn 1.200 binh sĩ.

Hiện chưa thể kiểm chứng tuyên bố của cả hai bên, song giới phân tích cho rằng chiến dịch phản công của Ukraine trước mắt sẽ tương đối hạn chế do Kiev đối mặt không ít thách thức bao gồm cả khí tài và nhân lực. Một số nhà quan sát dự đoán Ukraine sẽ thận trọng chờ bổ sung thêm lực lượng và vũ khí từ phương Tây trước khi phản công toàn diện ở Kherson. Mục tiêu ban đầu của Ukraine có thể chỉ dừng lại ở việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi bờ tây sông Dnipro.

Lãnh đạo cấp cao Ukraine nhiều lần khẳng định quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea. Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, đã chỉ ra những yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với cục diện xung đột hiện nay giữa Ukraine và Nga, trong đó có việc quân đội Ukraine nhanh chóng vận hành được vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ.