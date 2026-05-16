Ukraine cảnh báo Nga lên dây cót tấn công trung tâm ra quyết định của Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Sau khi nhận được báo cáo từ các cơ quan quân sự và tình báo Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cho biết, Nga có kế hoạch tấn công Văn phòng Tổng thống Ukraine ở thủ đô KIev và dinh thự nhà nước của tổng thống ở Koncha Zaspa.

Dẫn các tài liệu do cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) thu được, ông Zelensky cho biết Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào khoảng 20 "trung tâm ra quyết định", bao gồm các tòa nhà chính phủ và sở chỉ huy quân sự của Ukraine.

“Các chuyên gia từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã thu được các tài liệu cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới nhằm vào Ukraine, bao gồm việc nhắm vào các trung tâm ra quyết định”, ông Zelensky cho biết thêm.

Những hình ảnh đính kèm trong bản cập nhật của Tổng thống Zelensky dường như là ảnh vệ tinh do tình báo Ukraine thu được từ các văn phòng quân sự Nga. Các hình ảnh bao gồm tọa độ và thông tin về một số địa điểm, trong đó có Văn phòng Tổng thống Ukraine, dinh thự tổng thống và các cơ sở ngầm được bảo vệ ở trung tâm Kiev. Các hình ảnh được chụp ngày 6/5.

"Tất nhiên, chúng tôi đã xem xét thông tin này. Nga phải chấm dứt xung đột và đàm phán hòa bình, thay vì tìm kiếm những cách thức mới để đe dọa Ukraine", ông Zelensky tuyên bố.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ngày 6/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đã gửi công hàm chính thức cảnh báo tất cả các phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn tiềm tàng vào Kiev.

Moscow cảnh báo trả đũa nhằm vào Kiev nếu Ukraine tấn công Moscow trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5).

Cuối cùng, Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn, mặc dù cả Kiev và Moscow đều cáo buộc nhau vi phạm trong thời gian ngừng bắn 3 ngày. Không có cuộc tấn công nào xảy ra nhằm vào cuộc duyệt binh của Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn với hơn 1.600 tên lửa và máy bay không người lái vào các khu vực ở Ukraine trong 2 ngày. Đợt tấn công đã gây tổn thất lớn cho Ukraine và khiến 24 người thiệt mạng.

Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Nga. Lực lượng Ukraine cũng phóng hàng loạt máy bay không người lái vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Ukraine sẵn sàng hành động vì hòa bình. Ukraine tìm cách chấm dứt cuộc chiến này một cách có phẩm giá”.

Ông cũng khẳng định Nga đã nhận được đề xuất ngừng bắn từ phía Ukraine.

"Nga đã nhận được từ chúng tôi một đề xuất rõ ràng về việc ngừng bắn và thực hiện ngoại giao, và họ biết cách liên lạc với Ukraine hoặc các đối tác của chúng tôi để điều phối các chi tiết", ông nói.

Mặt khác, ông cáo buộc Nga tiếp tục hoạt động tấn công trên khắp các khu vực khác nhau của Ukraine bất chấp tuyên bố ngừng bắn của Kiev.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Nga đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công khác vào cuối mùa hè này.

Ông nói, Ukraine đang thúc giục các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc bàn giao các hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn.