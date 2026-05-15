Ngoại trưởng Mỹ nói Ukraine có quân đội "uy lực hàng đầu châu Âu"

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: RBC).

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã trở thành quân đội mạnh hàng đầu châu Âu nhờ kinh nghiệm chiến đấu và sự hỗ trợ từ phương Tây, bất chấp ưu thế lớn của Nga về nguồn lực, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Ukraine hiện sở hữu lực lượng vũ trang có năng lực chiến đấu mạnh hàng đầu trên lục địa.

“Lực lượng vũ trang Ukraine là lực lượng mạnh hàng đầu toàn châu Âu vào lúc này, rõ ràng phần lớn là nhờ sự hỗ trợ mà họ nhận được, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm chiến trường mà họ đã tích lũy”, ông Rubio nhấn mạnh.

Mặt khác, Ngoại trưởng Mỹ nhận định cả Ukraine và Nga đã đối mặt với thiệt hại không nhỏ trong cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua.

Đồng thời, ông thừa nhận tiến trình đàm phán hiện đang chậm lại. Theo quan điểm của ông, nguyên nhân là cả Kiev lẫn Moscow đều vẫn lạc quan về triển vọng chiến trường trong tương lai.

Bất chấp tình hình hiện nay, Washington vẫn kỳ vọng đối thoại sẽ được nối lại. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng rằng sẽ sớm đến thời điểm cả hai bên sẵn sàng quay lại bàn đàm phán.

Gần đây có thông tin cho biết Liên minh châu Âu đang cân nhắc khả năng thiết lập kênh liên lạc trực tiếp với Điện Kremlin. Brussels muốn tránh bị gạt ra ngoài tiến trình hòa bình mà Mỹ đang cố gắng dẫn dắt.

Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lưu ý rằng Washington không muốn lãng phí thời gian vào các nỗ lực hòa bình không hiệu quả. Theo ông, Mỹ sẵn sàng đóng vai trò trung gian, nhưng chỉ khi có triển vọng thực sự đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/5 cho biết, châu Âu không nên kỳ vọng đóng vai trò trung gian trong tiến trình hòa bình Ukraine với cách tiếp cận hiện nay. Ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow cho rằng châu Âu là một bên tham gia cuộc xung đột và đứng về phía Ukraine.

Không có cuộc đàm phán hòa bình nào giữa Nga và Ukraine diễn ra kể từ tháng 2, khi Mỹ, bên đang đóng vai trò trung gian giữa hai nước, tập trung vào cuộc chiến với Iran.

Mặt khác, ông Peskov tiết lộ, Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc trao đổi tù binh và phối hợp trong việc lên các danh sách liên quan.

“Công việc điều phối danh sách đang được tiến hành. Đây là phần khó khăn nhất của quá trình và đang diễn ra rất nhanh chóng”, ông lưu ý.

Trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga đã đồng ý với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng bắn với Ukraine trong giai đoạn 9-11/5 và tiến hành trao đổi tù binh với Kiev theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000 trong thời gian đó.

Ngày 9/5, ông Ushakov cho biết các cơ quan liên quan của Nga và Ukraine đang tích cực làm việc để lập ra danh sách tù binh và nếu đạt được thỏa thuận, cuộc trao đổi sẽ bắt đầu. Ngày 11/5, phía Kiev cho biết đã cung cấp cho Mỹ danh sách các tù binh Ukraine dự kiến được trao đổi với Nga theo thỏa thuận.