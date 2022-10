Triều Tiên lên tiếng việc Nga sáp nhập 4 vùng của Ukraine

Một người đàn ông ở Donetsk, Ukraine đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga hôm 27/9 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn KCNA ngày 4/10 trích tuyên bố của Ngoại trưởng Triều Tiên Jo Chol Su khẳng định, các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga của 4 vùng lãnh thổ Ukraine là hợp pháp và "tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc về nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc".

"Đa số cử tri ủng hộ việc sáp nhập với Nga", người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9 ký kết thỏa thuận sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại đây. Hạ viện Nga hôm qua cũng đã thông qua các hiệp ước này. Moscow khẳng định tôn trọng quyền tự quyết, nguyện vọng của người dân ở các vùng do Nga hoặc lực lượng ly khai Ukraine kiểm soát.

Trong khi đó, Ukraine và các đối tác phương Tây tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu. Hôm 30/9, Mỹ và Albani đưa ra dự thảo nghị quyết tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để lên án kế hoạch sáp nhập của Nga, song Moscow đã phủ quyết.

Ngoại trưởng Jo Chol Su cáo buộc Mỹ đang can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia độc lập, "lạm dụng" Hội đồng Bảo an để duy trì vị thế tối cao. Ông cũng cảnh báo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ đối mặt hậu quả nếu làm theo các "tiêu chuẩn kép" của Washington.

Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên hồi tháng 7 sau khi Bình Nhưỡng công nhận độc lập cho 2 vùng ly khai của Ukraine gồm Lugansk và Donetsk.

Ukraine và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/1992, không lâu sau khi Liên Xô tan rã. Mối quan hệ bắt đầu xấu đi sau khi Bình Nhưỡng công nhận bán đảo Crimea sáp nhập Nga năm 2014.