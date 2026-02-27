Tổng thống Ukraine nhận định thời điểm có thể kết thúc cuộc chiến với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

“Hiện tại tôi cho rằng chúng tôi đang có một cơ hội. Điều đó phụ thuộc vào những tháng sắp tới, liệu chúng tôi có cơ hội kết thúc chiến tranh trước mùa thu hay không, tức trước các cuộc bầu cử quan trọng và có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Nếu có thể đạt được hòa bình, thì vào lúc này chúng tôi đang có một cửa sổ cơ hội”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News ngày 27/2.

Tổng thống Zelensky cho biết ông nhìn thấy cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột với Nga trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay.

"Mỹ thậm chí còn mạnh hơn những gì họ nghĩ về chính họ. Tôi cũng thực sự nghĩ vậy. Và họ thực sự có sức ép lên (Tổng thống Nga Vladimir) Putin. Họ có thể chấm dứt cuộc chiến này", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng mô tả mối quan hệ của mình với người đồng cấp Mỹ Donald Trump là không dễ dàng, nhưng nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai nước vượt ra ngoài vấn đề cá nhân.

Trước đó, Axios đưa tin, hôm 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ cuộc gặp tại Davos vào cuối tháng 1. Các nguồn tin nói rằng cuộc trao đổi diễn ra rất thân thiện và tích cực.

Nguồn tin tiết lộ, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky cho biết, ông tin rằng chỉ có nhà lãnh đạo Mỹ mới có thể giúp chấm dứt xung đột và ông hy vọng cuộc chiến với Nga sẽ kết thúc trong năm nay. Trong khi đó, Tổng thống Trump nói, cuộc chiến đã kéo dài quá lâu và ông muốn nó kết thúc trong vòng một tháng.

Một trong những vấn đề được ông Trump và ông Zelensky thảo luận là khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa các nhà lãnh đạo.

Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau mốc tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine nổ ra, và một ngày trước cuộc gặp tại Geneva giữa các đặc phái viên Mỹ với nhóm đàm phán của Ukraine.

Kể từ đầu năm 2026 đã có 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Mỹ và Nga.

Theo tuyên bố, các bên đã đạt được tiến triển ở khía cạnh quân sự của đàm phán. Nội dung này liên quan đến các nguyên tắc vận hành của một phái bộ giám sát trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, theo Axios, phần chính trị của đàm phán đã bị đình trệ do lập trường mà Nga đưa ra. Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine trao quyền kiểm soát vùng Donbass cho Moscow.

Tổng thống Zelensky gần đây cũng cho biết Mỹ có lập trường tương tự và yêu cầu Ukraine rút khỏi Donbass để nhanh chóng chấm dứt chiến sự.

Đại diện Thường trực của Nga tại Văn phòng Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác ở Geneva, ông Gennady Gatilov, hôm qua tuyên bố, nếu Kiev từ chối đàm phán về việc rút các lực lượng vũ trang còn lại khỏi các vùng lãnh thổ ở Donbass, Moscow sẽ buộc phải giải quyết vấn đề này trên chiến trường.

Ông chỉ ra rằng Ukraine “phải công nhận việc sáp nhập các khu vực vào Nga và rút lực lượng vũ trang khỏi những lãnh thổ này”.