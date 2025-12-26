Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Donald Trump​

Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelensky trong cuộc gặp ở Nhà Trắng hồi tháng 8 (Ảnh: AFP).

Tuyên bố mới nhất này của Tổng thống Zelensky báo hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm giữa Nga và Ukraine.

“Chúng ta không lãng phí một ngày nào. Chúng ta đã nhất trí về một cuộc gặp ở cấp cao nhất - với Tổng thống Trump trong tương lai gần”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

“Nhiều điều có thể được quyết định trước năm mới”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Thông báo của Tổng thống Zelensky được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông cho biết đã trao đổi qua điện thoại khoảng một giờ với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Trump là ông Jared Kushner về cách chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói "đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp" với đặc phái viên Witkoff và ông Kushner.

“Đó là một cuộc trao đổi thực sự rất tốt: chúng tôi đã thảo luận nhiều chi tiết, nhiều ý tưởng hay. Có một số ý tưởng mới về cách đưa hòa bình thực sự đến gần hơn, và điều đó liên quan đến các hình thức, các cuộc gặp, và chắc chắn là cả khung thời gian”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Trump đã thúc đẩy nỗ lực ngoại giao rộng lớn nhằm đi đến một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm giữa Ukraine và Nga nhưng gặp nhiều trở ngại.

Trong những tuần gần đây, các nỗ lực hòa bình do ông Witkoff và ông Kushner dẫn dắt đã từng bước tiến triển, dù chậm.

Hôm 23/12, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng rút quân khỏi khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền Đông như một phần của kế hoạch chấm dứt chiến tranh, nếu Moscow cũng rút quân và khu vực này trở thành khu vực phi quân sự do lực lượng quốc tế giám sát.

Mặc dù người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 25/12 cho biết đã có “tiến triển chậm nhưng ổn định” trong các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Nga không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ đồng ý rút quân khỏi vùng đất đang kiểm soát.

Trên thực địa, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Mykolaiv và vùng ngoại ô suốt đêm 25/12 đến sáng 26/12, vốn khiến một phần thành phố bị mất điện.

Trong khi đó, Ukraine cho biết đã tập kích một nhà máy lọc dầu lớn của Nga hôm 25/12 bằng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, Nga. “Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận. Mục tiêu đã bị tấn công”, thông cáo viết.

Thống đốc vùng Rostov Yuri Slyusar cho biết một lính cứu hỏa đã bị thương khi dập tắt đám cháy.