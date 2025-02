Tổng thống Trump tước giấy phép an ninh của loạt quan chức thời ông Biden

Nhiều quan chức cấp cao dưới thời chính quyền ông Joe Biden đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tước quyền miễn trừ an ninh (Ảnh: Fox News).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tước quyền miễn trừ an ninh của một loạt quan chức cấp cao từng phục vụ dưới chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden, trong đó có cựu Ngoại trưởng Antony Blinken, cũng như Chưởng lý hạt Manhattan Alvin Bragg và Tổng chưởng lý New York Letitia James, cả hai đều là những người thường xuyên chỉ trích ông Trump.

Bà James và ông Bragg là những người từng tham gia truy tố ông Trump tại New York hồi năm ngoái, trong khi Văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James ngày 7/2 đã thay mặt cho 18 tổng chưởng lý tiểu bang khác đệ đơn kiện việc Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) do tỷ phú Elon Musk đứng đầu tiếp cận hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trong danh sách bị tước giấy phép an ninh nêu trên còn có cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cùng các Chưởng lý Andrew Weissmann, Mark Zaid và Norm Eisen.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump hôm 7/2 đã hủy bỏ quyền tiếp cận thông tin mật cũng như quyền được cung cấp các bản tóm tắt thông tin tình báo hàng ngày cho ông Biden.

Ông Trump cáo buộc chính cựu Tổng thống Biden đã tạo tiền lệ cho việc làm này khi năm 2021 đã cấm ông tiếp nhận các bản tin tình báo vắn tắt thường nhật mà theo thông lệ mọi cựu Tổng thống Mỹ đều có quyền được đọc.

Trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết: "Ông Joe Biden không cần thiết phải tiếp tục nhận được quyền truy cập thông tin mật nữa".

"Tôi sẽ luôn luôn bảo vệ an ninh quốc gia của chúng ta. Joe, ông đã bị sa thải! Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump viết trên Truth Social hôm 7/2.