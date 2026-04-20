Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo “nhiều bom” sẽ phát nổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với hãng tin PBS News rằng, “rất nhiều bom sẽ bắt đầu phát nổ” nếu thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran hết hạn vào tối 21/4 mà không đạt được thỏa thuận nào.

Cùng ngày, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhắc lại lập trường rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

"Và nếu các nhà lãnh đạo mới của Iran sáng suốt, Iran có thể có một tương lai tươi sáng và thịnh vượng", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Trump cũng nói với kênh Fox News rằng một thỏa thuận với Iran sẽ được ký kết hôm nay (20/4) tại Pakistan.

Thông tin này bổ sung cho nội dung từ cuộc phỏng vấn trước đó với báo New York Post, trong đó ông xác nhận Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Mỹ đang trên đường đến Islamabad, Pakistan để đàm phán với Iran.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cho biết máy bay chở phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống Vance dẫn đầu, cùng với Đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner, dự kiến hạ cánh xuống Pakistan trong vài giờ tới.

"Họ đang trên đường đến đó ngay bây giờ. Họ sẽ đến đó tối nay, theo giờ Islamabad", nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm.

"Chúng ta dự kiến ​​sẽ có các cuộc đàm phán. Vì vậy, tôi cho rằng vào thời điểm này không ai còn chơi trò chơi nữa", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẵn sàng gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Iran nếu đạt được bước đột phá.

Theo New York Post, động thái của Mỹ nhấn mạnh tính cấp bách của các cuộc đàm phán, diễn ra chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hết hạn.

Iran hiện chưa lên tiếng về thông tin do Tổng thống Trump công bố.

Ngày 7/4, Tổng thống Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài 2 tuần với Iran.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tổ chức một số vòng đàm phán tại Islamabad, Pakistan. Cả Tehran và Washington đều cho biết các bên không đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài do một số bất đồng.

Sau đó, Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 13/4.

Hiện Mỹ và Iran đưa ra những tín hiệu khác nhau về khả năng tổ chức vòng đàm phán thứ hai.

Tổng thống Trump hôm 19/4 tuyên bố các quan chức Mỹ sẽ đến Islamabad trong tuần này để “đàm phán”.

Ông Trump cũng gửi tối hậu thư cho Iran. “Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận, vì nếu không, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, Tổng thống Trump cảnh báo.

Trong khi đó, một số kênh truyền thông nhà nước Iran đặt nghi vấn về việc liệu Iran có tham gia vào vòng đàm phán thứ hai hay không.

Theo một số hãng tin, Tehran tuyên bố chừng nào lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt còn tiếp diễn, vòng đàm phán thứ hai sẽ không diễn ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói rằng, “tính đến thời điểm hiện tại chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay tuyên bố Iran cần chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel trong thời gian nhanh nhất có thể để tập trung vào nhiệm vụ lớn hơn là tái thiết đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết mặc dù Tehran đã đạt được một số điểm đồng thuận với Mỹ, nhưng vẫn còn “những khác biệt lớn” về các vấn đề khác.

Các vấn đề gây tranh cãi lớn nhất giữa Mỹ và Iran gồm quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Tehran.