Tổng thống Trump trao “cơ hội cuối”, Iran quyết đấu đến cùng

Chủ tịch Quốc hội kiêm nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Iran sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ. Ông nhấn mạnh rằng có tiến triển trong các cuộc đàm phán, mặc dù các vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết.

“Chúng tôi sẽ kiên định đến cùng”, ông Ghalibaf nói trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình Iran vào ngày 19/4.

Ông nhắc lại rằng phái đoàn Iran đến Pakistan, nơi diễn ra các cuộc đàm phán với Mỹ, “với thiện chí nhưng vẫn còn nghi ngờ sâu sắc”. Ông khẳng định Tehran vẫn sẵn sàng cho chiến tranh nếu cần thiết.

“Chúng ta vẫn còn rất xa mới đến một thỏa thuận cuối cùng”, ông Ghalibaf nói, kêu gọi Mỹ phải giành được lòng tin của người Iran.

“Nhìn chung, tôi có thể nói rằng có tiến triển trong các cuộc đàm phán, nhưng những khác biệt vẫn còn đáng kể và một số vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết”, ông nói thêm.

Quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ đang lên kế hoạch xâm nhập Iran thông qua các làn sóng bất ổn từ biên giới phía tây và phía đông, đồng thời tuyên bố các nỗ lực thay đổi chính quyền và “Venezuela hóa” Iran - nhằm mục đích bán dầu của nước này - đã thất bại.

“Rõ ràng là đối thủ đã bị đánh bại, nhưng điều này khác với việc tuyên bố rằng chúng ta đã hạ gục quân đội của họ”, ông Ghalibaf nhận định.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra “rất tốt”, nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ không để Iran gây sức ép với Mỹ tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News được công bố hôm 19/4, Tổng thống Trump tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào ở Pakistan, diễn ra trước khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hết hạn vào ngày 22/4, đều là “cơ hội cuối cùng” để Iran đồng ý một thỏa thuận hòa bình.

“Nếu Iran không ký thỏa thuận này, cả đất nước sẽ bị nổ tung”, ông Trump cảnh báo.

Ông Trump cũng nhắc lại lời đe dọa đưa ra trước đó rằng Mỹ sẽ phá hủy cụ thể các nhà máy điện và các cây cầu của Iran nếu nước này không ký thỏa thuận.

Ông chủ Nhà Trắng nói rằng thỏa thuận mà Mỹ đưa ra cho Iran, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và đảm bảo Iran không sở hữu uranium làm giàu, là một “thỏa thuận rất công bằng và hợp lý” và nếu Iran không chấp thuận, “mọi nhà máy điện” và “mọi cây cầu” của nước này sẽ bị Mỹ phá hủy.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại Pakistan nhưng không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Chương trình hạt nhân của Iran vẫn là vấn đề mấu chốt của các cuộc đàm phán.

Tổng thống Trump yêu cầu Tehran tháo dỡ cơ sở hạ tầng và giao nộp uranium đã được làm giàu để xóa bỏ chương trình hạt nhân - những đề xuất mà Iran cho là “không thể chấp nhận được”. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tổng thống Trump không có lý do gì để “tước đoạt quyền hạt nhân của Iran”.

Sau các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump tuyên bố phong tỏa các cảng và hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran qua eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng 25% lượng dầu thô giao dịch toàn cầu.

Iran ngày 17/4 thông báo mở cửa eo biển Hormuz cho tất cả tàu thương mại, coi động thái này là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li Băng cũng như các nỗ lực giảm leo thang trong khu vực.

Tuy nhiên, eo biển Hormuz bị đóng cửa trở lại vào ngày hôm sau, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tehran chưa xác nhận vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ. Tasnim đưa tin Iran sẽ không quay lại bàn đàm phán trừ khi Washington từ bỏ “những yêu cầu quá đáng”.