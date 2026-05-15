Tổng thống Trump đi dạo ngắm cảnh, dùng tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Trong ngày thứ hai của chuyến thăm tới Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng đi bộ tại khu Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào lúc 11h ngày 15/5 (giờ địa phương).

Hai nhà lãnh đạo cùng trò chuyện trong lúc tản bộ tại Trung Nam Hải. Tổng thống Mỹ đã chiêm ngưỡng các khu vườn tại Trung Nam Hải.

“Đây là những bông hồng đẹp nhất mà bất kỳ ai từng thấy”, ông Trump nói. Ông Tập cho biết ông sẽ gửi hạt giống hoa hồng cho ông Trump.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có thích chuyến thăm này không, ông Trump giơ ngón tay cái lên trong khi các nhân viên an ninh Trung Quốc yêu cầu các phóng viên “không hỏi gì thêm”.

Một quan chức Trung Quốc yêu cầu các phóng viên lùi lại, nói rằng hai nhà lãnh đạo muốn có một cuộc thảo luận riêng tư.

Hai nhà lãnh đạo đi qua một hành lang có mái che với những cột và cổng vòm màu xanh lá cây được vẽ hình chim và cảnh núi non truyền thống của Trung Quốc, hướng đến một quảng trường nhỏ, nơi chụp ảnh lưu niệm.

Tổng thống Trump đi dạo cùng Chủ tịch Tập Cận Bình (Nguồn: AP)

Trung Nam Hải là một khu đất rộng, được cải tạo từ các cung điện nơi các hoàng đế Trung Quốc từng dùng bữa và nghỉ ngơi. Quần thể này bao gồm các hồ nước, nhà ở, khu vườn và văn phòng.

Những khu vườn có tường bao quanh, với những bức tường thấp, mái nhà kiểu Trung Quốc được trang trí công phu, những con đường uốn lượn, hoa và bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cây cối được chăm sóc cẩn thận.

Trung Nam Hải được xem là trung tâm quyền lực của Trung Quốc. Chỉ một số ít lãnh đạo Mỹ từng đặt chân đến khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt này.

Trung Nam Hải thường được coi là tương đương với Nhà Trắng của Mỹ hoặc Điện Kremlin của Nga. An ninh tại khu vực này cực kỳ nghiêm ngặt, việc ra vào cũng được giám sát bởi một đơn vị quân đội tinh nhuệ, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc.

Trung Nam Hải được che chắn bởi các tường bao lớn có niên đại hàng trăm năm và bị hạn chế xuất hiện trên các nền tảng bản đồ.

Đây là một trong những nơi bí mật nhất của Trung Quốc, với hàng loạt camera giám sát được lắp đặt phía trên và được lực lượng an ninh mặc thường phục và đồng phục tuần tra nghiêm ngặt.

Trung Nam Hải cũng gắn liền với hoạt động của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Trong nhiều thập niệm, nơi đây đã là địa điểm họp chính của Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông tại Trung Nam Hải trong chuyến đi lịch sử tới Bắc Kinh năm 1972. Tổng thống Mỹ gần đây nhất đến thăm Trung Nam Hải là ông Barack Obama. Ông Obama đã gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây vào năm 2014. Hai nhà lãnh đạo đã dành thời gian cùng ăn tối và uống trà tại một trong những gian nhà ở Trung Nam Hải.

Sau khi đi dạo, ông Trump và ông Tập cùng ngồi trong một gian nhà trang trí công phu, nơi ông Tập nói về lịch sử của Trung Nam Hải. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng có mặt.

Tổng thống Trump nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo đã đạt được “những thỏa thuận thương mại tuyệt vời”. Ông cũng cho biết mối quan hệ giữa hai nước "rất bền chặt" và họ đã giải quyết được nhiều vấn đề.

Trước khi bắt đầu tiệc trà, Tổng thống Trump ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình là “một người mà tôi rất kính trọng” và “thực sự đã trở thành một người bạn”.

“Chúng tôi đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nhau mà những người khác không thể giải quyết được, và mối quan hệ này rất mạnh mẽ”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump dùng tiệc trà cùng Chủ tịch Tập Cận Bình (Nguồn: AP)

Ông Trump lưu ý rằng cuộc chiến với Iran là một chủ đề được hai bên thảo luận và cho rằng Trung Quốc, quốc gia có quan hệ mật thiết với Iran, cùng chung quan điểm với Mỹ về việc muốn chấm dứt xung đột và muốn eo biển Hormuz được mở cửa.

“Chúng tôi không muốn họ (Iran) có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Washington, dự kiến ​​vào cuối năm nay.

Theo lịch trình được công bố, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chụp ảnh lưu niệm trước khi dùng tiệc trà và bữa trưa làm việc.

Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ ở lại Trung Nam Hải trong khoảng 3 giờ trước khi lên máy bay rời Trung Quốc.

Tổng thống Trump tản bộ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Đàn (Nguồn: AP)

Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã hội đàm trong 2 giờ, cùng đi bộ tại khu di tích Thiên Đàn và dự quốc yến vào buổi tối.

Trong các cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự lạc quan về quan hệ song phương và bày tỏ hy vọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực.

