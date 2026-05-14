Tổng thống Trump tản bộ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình, ca ngợi Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham quan Thiên Đàn ở Bắc Kinh vào ngày 14/5, chia sẻ khoảnh khắc giao lưu văn hóa sau cuộc hội đàm căng thẳng thảo luận nhiều vấn đề gai góc.

Ông Trump đã đi bộ cùng ông Tập tại Thiên Đàn, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc hướng dẫn ông chủ Nhà Trắng tham quan di tích lịch sử này.

Đây là một trong những địa điểm du lịch được ghé thăm nhiều nhất ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Được xây dựng từ đầu thế kỷ 15, quần thể kiến ​​trúc lịch sử này, nằm trong những khu vườn, tượng trưng cho mối quan hệ giữa trời và đất, theo UNESCO.

“Tuyệt vời. Một nơi tuyệt vời. Thật đáng kinh ngạc. Trung Quốc thật đẹp”, ông Trump nói với các phóng viên khi đứng cùng ông Tập, từ chối trả lời thêm các câu hỏi về Đài Loan. Động thái này của nhà lãnh đạo Mỹ dường như là dấu hiệu cho thấy sự tôn trọng của ông dành cho nước chủ nhà Trung Quốc, khi Đài Loan được xem là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ song phương.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 2 giờ, nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc vẫn thân thiện, khi cả hai cùng nhau đi bộ trong bầu không khí thân mật.

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump gặp nhau tại Thiên Đàn được cho là nhằm gửi hy vọng về việc đạt được những thỏa thuận quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Trung Quốc.

Tổng thống Trump tản bộ cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tại Thiên Đàn.

Các địa điểm lịch sử tại Trung Quốc cho các phái đoàn nước ngoài đến thăm thường được coi là những nơi giàu tính biểu tượng, mang thông điệp hoặc thể hiện thông điệp Trung Quốc muốn đạt được từ quan hệ song phương.

Việc lựa chọn Thiên Đàn có thể là tín hiệu cho thấy mong muốn của Trung Quốc trong việc xây dựng mối quan hệ ổn định với Mỹ.

Các hoàng đế Trung Quốc từng cầu nguyện cho những vụ mùa bội thu dưới mái ngói xanh 3 tầng của Điện Kỳ Niên, trong khuôn viên Thiên Đàn, trong những nghi lễ thiêng liêng.

Đối với ông Tập, việc tiếp đón ông Trump tại đó mang đến một thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn minh của Trung Quốc. Đối với ông Trump, bối cảnh này mang một ý nghĩa thực tế hơn: nông nghiệp sẽ nằm cao trong danh sách ưu tiên của ông, khi các nông dân Mỹ đang mong đợi Trung Quốc đặt mua những lô hàng lớn thịt lợn, đậu nành, các nông sản khác.

Trong thời kỳ của các triều đại, các hoàng đế Trung Quốc mỗi năm một lần sẽ thực hiện nghi lễ đi từ Tử Cấm Thành đến Thiên Đàn với đoàn tùy tùng gồm hàng nghìn người và xe voi kéo, để thực hiện một nghi lễ tôn giáo nhằm khẳng định quyền lực của mình.

Sau chuyến tham quan, ông Trump được cho là sẽ tìm cách giành được những cam kết lớn hơn từ ông Tập về việc mua đậu nành, ngũ cốc và thịt.

Trung Quốc là thị trường hàng đầu của nông dân Mỹ, họ đã mua khoảng 24 tỷ USD hàng hóa của Mỹ vào năm 2024 trước khi ông Trump nhậm chức. Bắc Kinh đã đóng băng phần lớn hoạt động thương mại đó và cắt giảm nhu cầu đối với nguồn cung từ Mỹ, sử dụng nó như một đòn bẩy mạnh mẽ chống lại các chính sách thuế quan của ông Trump.

Những đợt mua hàng lớn hơn của Trung Quốc có thể xoa dịu những nông dân Mỹ đang gặp khó khăn, những người nằm trong số cử tri lớn nhất của ông Trump, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Vào cuối ngày hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước trọng thể dành cho Tổng thống Trump.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân, nơi cuộc hội đàm song phương cũng diễn ra vào sáng nay.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, trong cuộc gặp sáng nay, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình “đã trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực lớn, bao gồm cả tình hình Trung Đông”. Theo Xinhua, ông Trump và ông Tập cũng đã nói về cuộc chiến ở Ukraine.

