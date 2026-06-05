Tổng thống Putin tiết lộ "bí mật quân sự lớn" của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

Trong cuộc trao đổi với đại diện của các hãng truyền thông quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow chưa sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik “một cách đầy đủ” trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine.

“Chúng tôi chưa từng sử dụng tên lửa Oreshnik trong chiến đấu thực sự trên lãnh thổ Ukraine”, Tổng thống Putin nói, lưu ý rằng Nga trước đây đã “thử nghiệm các hệ thống tương tự tại các thao trường, nhưng không phải Oreshnik”.

Nga đã xác nhận 3 cuộc tấn công riêng biệt vào Ukraine bằng tên lửa Oreshnik: nhằm vào một cơ sở công nghiệp quốc phòng ở Dnepr cuối năm 2024, một nhà máy sản xuất máy bay chiến đấu ở Lviv hồi tháng 1, và một mục tiêu không xác định ở thị trấn Belaya Tserkov gần Kiev hồi tháng 5.

“Lần trước, thành thật mà nói - tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật quân sự lớn - chúng tôi chỉ tấn công vào những nơi thuận tiện cho chúng tôi để theo dõi kết quả”, Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết Nga đã triển khai máy bay không người lái tới khu vực tấn công để quan sát sự phân tán và tác động của tên lửa.

“Điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra quyết định trong tương lai về việc sử dụng Oreshnik trên quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu được chỉ định, bao gồm cả khu vực đô thị”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Giống như nhiều hệ thống vũ khí khác của Nga, Oreshnik có thể mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường. Trước đó, Ukraine từng mô tả tên lửa này đạt tốc độ khoảng 13.600km/h.

Tổng thống Putin từng tuyên bố rằng Oreshnik là tên lửa không thể bị đánh chặn và có sức công phá mạnh mẽ, ngay cả khi chỉ được trang bị đầu đạn thông thường.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ cao và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức công phá tương đương một đòn hạt nhân.

Về bản chất, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã chuyển sang giai đoạn tiêu hao. Giờ đây, các bên đều đang tìm cách gia tăng áp lực lên đối phương. Nga với tiềm lực quân sự áp đảo, đang tung hàng loạt hỏa lực nhằm vào mục tiêu của Ukraine và trên thực tế các tên lửa đạn đạo của Moscow đang khiến Kiev cạn kiệt vũ khí đánh chặn hiệu quả.

Nga sẽ không sử dụng Oreshnik một cách ồ ạt vì giá thành, uy lực của tên lửa này. Tuy nhiên, sau khi Nga cảnh báo tập kích vào trung tâm ra quyết định của Ukraine, khả năng tên lửa này được triển khai là vẫn có thể xảy ra.

Tổng thống Putin hôm 4/6 cho biết Nga vẫn giữ lập trường cứng rắn về cuộc chiến tại Ukraine. Tổng thống khẳng định các lực lượng Nga đang duy trì đà tiến quân dọc theo toàn bộ chiến tuyến, trên tất cả các mặt trận.

Ông Putin chỉ ra, Nga hiện đã kiểm soát hoàn toàn 100% lãnh thổ Lugansk, hơn 85% lãnh thổ Donetsk (gọi chung là vùng Donbass, ở miền Đông Ukraine).

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass không hề mâu thuẫn hay loại trừ lẫn nhau với việc đạt được một thỏa thuận nhằm giải quyết vấn đề Ukraine:

Tổng thống Putin cho biết Moscow “chắc chắn” sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, miễn là dựa trên những thỏa hiệp đã đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage năm ngoái.