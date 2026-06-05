Tổng thống Putin nói về khả năng tái tranh cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Bên lề diễn đàn kinh tế ở St. Petersburg ngày 4/6, các phóng viên đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc liệu ông có tiếp tục nắm quyền cho đến năm 2036 hay không, và bản thân có cảm thấy có đủ thể lực cũng như sức khỏe để làm việc lâu như vậy hay không

Ông cho biết còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này mặc dù hiến pháp cho phép ông tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

"Chỉ có Chúa mới biết liệu chúng ta có đủ sức khỏe hay không, cho tôi, cho các bạn và cho tất cả những người đang tụ họp ở đây để có thể sống đến ngày mai, ngày kia, và càng khó nói hơn về việc giải quyết một số nhiệm vụ mà chúng ta đang đối mặt nhằm đạt được những mục tiêu đã tự đề ra”, ông trả lời.

Ông Putin cho biết hiến pháp cho phép ông tiếp tục tái tranh cử vào năm 2030 và phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa đến năm 2036 nếu giành chiến thắng.

"Đúng vậy, hiến pháp cho phép tôi tranh cử vào năm 2030, nhưng tôi nghĩ còn quá sớm để nói về điều đó. Thành thật mà nói là rất sớm. Hiện tại tôi thậm chí còn không nghĩ về nó. Tôi đang hoàn toàn thành thật đấy. Tôi thậm chí không mảy may suy nghĩ về điều đó", ông Putin chia sẻ.

"Đất nước đang đối mặt với rất nhiều vấn đề lớn và cấp bách cần được giải quyết mà không phải đắn đo về tương lai cá nhân, mà là nghĩ cho tương lai của nước Nga”, ông nói.

Trong cuộc trao đổi với báo chí, ông Putin cũng bác bỏ những lo ngại về nền kinh tế Nga.

Ông đặt phép so sánh: "Kinh tế EU đã tăng trưởng bao nhiêu trong 3 năm qua? Đừng bận tâm về điều đó. Chỉ đâu đó khoảng 3%. Vậy kinh tế Nga đã tăng trưởng bao nhiêu? Là 10%. Gấp hơn 3 lần so với nền kinh tế EU”.

Ông nhấn mạnh thêm: "Đúng là chúng tôi có những vấn đề liên quan đến tình trạng vĩ mô của toàn bộ nền kinh tế. Điều này trước hết là do sự gia tăng của lạm phát. Đó là lý do tại sao Ngân hàng Trung ương và các cơ quan tài chính Nga nói chung đã đưa ra một số quyết định cứng rắn nhằm kiềm chế đà tăng lạm phát và cải thiện các chỉ số kinh tế vĩ mô. Và đó là những quyết định khó khăn, việc tăng lãi suất cơ bản”.

"Nhưng những biện pháp này đang mang lại kết quả. Các biện pháp do cơ quan kinh tế và tài chính của chúng tôi thực hiện đang phát huy tác dụng. Chúng tôi đã chủ động chấp nhận hạ nhiệt nền kinh tế... Đây là những bước đi có tính toán... Chúng tôi đang chiến đấu vì sức khỏe của toàn bộ nền kinh tế Nga", ông nói.

Ông Putin, 74 tuổi, lãnh đạo nước Nga từ năm 1999. Ông giữ cương vị tổng thống từ năm 2000 đến 2008 và từ năm 2012 đến nay. Ông cũng từng là Thủ tướng Nga trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2000 dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, và tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2008 đến 2012.

Năm 2021, chủ nhân Điện Kremlin đã ký thông qua đạo luật mới cho phép ông có thể tranh cử đến năm 2030 và giữ chức vụ tổng thống đến 2036 nếu tái tranh cử và giành chiến thắng.