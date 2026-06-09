Tòa án Mỹ bác thu phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B

Sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Thẩm phán Leo Sorokin tại Boston ngày 8/6 đã phán quyết trong một vụ kiện do 20 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo khởi xướng liên quan đến chính sách áp phí 100.000 USD đối với thị thực lao động nước ngoài tay nghề cao H-1B.

Thẩm phán cho rằng động thái này đã đoạt quyền đánh thuế vốn thuộc về quốc hội, và mức phí đối với thị thực H-1B cấu thành một loại thuế bất hợp pháp.

“Bản chất và việc áp dụng khoản phí 100.000 USD cho thấy đây là một loại thuế, bất kể khoản thanh toán đó được gọi là gì”, ông Sorokin viết trong phán quyết dài 42 trang.

“Tổng thống không có quyền hạn hoặc thẩm quyền được ủy thác để đánh thuế đối với các hồ sơ xin cấp thị thực H-1B”, ông viết.

Trước đó, một thẩm phán liên bang khác đã ủng hộ mức phí 100.000 USD này trong một vụ kiện tách biệt. Phán quyết đó đang trong quá trình kháng cáo.

Vụ kiện đó được đưa ra bởi Phòng Thương mại Mỹ, một nhóm vận động hành lang thân doanh nghiệp, và Hiệp hội các Trường Đại học Mỹ, tổ chức đại diện cho 69 trường nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ.

Ông Trump đã công bố chính sách thị thực H-1B mới vào tháng 9 năm ngoái, với lập luận rằng hệ thống này đang bị lạm dụng để thay thế người lao động Mỹ bằng những người sẵn sàng làm việc với mức lương thấp hơn.

Mức phí H-1B là một phần trong những chính sách của chính quyền ông Trump nhằm ngăn làn sóng nhập cư vào Mỹ. Mỗi năm, Mỹ cấp 85.000 thị thực H-1B thông qua hệ thống bốc thăm ngẫu nhiên. Ấn Độ chiếm khoảng 3/4 số lượng người được nhận.

Trước đây, chi phí cho các khoản phí thị thực H-1B chỉ lên tới tối đa 5.000 USD.

Các doanh nhân công nghệ, bao gồm cả cựu đồng minh của ông Trump là Elon Musk, từng lên tiếng cảnh báo về việc nhắm mục tiêu vào thị thực H-1B, nói rằng Mỹ không có đủ nhân tài trong nước để lấp đầy các vị trí việc làm trống quan trọng trong lĩnh vực công nghệ.