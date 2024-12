Tiếng nổ bất thường trước thảm kịch máy bay cháy như cầu lửa ở Kazakhstan

Hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines (Ảnh: AFP).

Hãng tin Reuters dẫn lời 2 hành khách trên chuyến bay J2-8243 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines hôm 25/12 cho biết, họ nghe thấy ít nhất một tiếng nổ lớn khi máy bay đang tiến gần đến điểm đến dự kiến ban đầu là vùng Grozny ở phía nam Nga.

"Sau tiếng nổ... Tôi nghĩ máy bay sắp vỡ tung", Subhonkul Rakhimov, một trong những hành khách, nói với Reuters từ bệnh viện, đồng thời cho biết ông đã bắt đầu cầu nguyện và chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết sau khi nghe thấy tiếng nổ.

"Rõ ràng là máy bay đã bị hỏng theo một cách nào đó… không còn là máy bay đó nữa", ông Rakhimov cho biết.

Một hành khách khác trên máy bay kể lại rằng, cô cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn.

"Tôi rất sợ", Vafa Shabanova nói và cho biết thêm rằng cũng có một tiếng nổ thứ hai. Sau đó, một tiếp viên hàng không yêu cầu cô di chuyển ra phía sau máy bay.

Cả hai hành khách đều cho biết dường như có vấn đề về nồng độ oxy trong cabin sau tiếng nổ.

Máy bay chở khách Embraer E190AR của hãng hàng không Azerbaijan Airlines từ thủ đô Baku, Azerbaijan đến vùng Grozny ở Chechnya (thuộc Nga) đã bị rơi gần Aktau, Kazakhstan vào sáng 25/12.

Hình ảnh từ video ghi lại cho thấy máy bay như "cầu lửa" sau khi tiếp đất và bị vỡ tung. Ít nhất 38 trong số 67 người trên máy bay đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

Khoảnh khắc máy bay chở hơn 60 người gặp nạn ở Kazakhstan (Video: RT).

Các nhà chức trách địa phương trích dẫn dữ liệu sơ bộ cho biết, vụ tai nạn xảy ra do máy bay va chạm với chim. Các báo cáo cho biết một bình oxy đã phát nổ trên khoang máy bay tại thời điểm va chạm, khiến nhiều hành khách bất tỉnh.

Azerbaijan và Kazakhstan đã tiến hành điều tra vụ tai nạn, với sự tham gia của các nhà chức trách Nga.

Dựa vào các hư hại trên thân máy bay và lời kể của nhân chứng sống sót, các nhà quan sát cũng đặt ra nghi vấn máy bay bị bắn rơi. Các nhân chứng cho biết có một tia sáng trên bầu trời và âm thanh lớn giống vụ nổ ngay trước khi máy bay rơi.

Reuters dẫn 4 nguồn tin khác nhau cho biết, máy bay có thể đã trúng tên lửa phòng không của Nga.

Theo nguồn tin, vào thời điểm máy bay Azerbaijan Airlines bay qua lãnh thổ Chechnya, lực lượng phòng không Nga đang tích cực đánh chặn các máy bay không người lái của Ukraine.

Trang tin Calibre.Az dẫn nguồn tin chính phủ giấu tên cho rằng, thảm kịch xảy ra có thể do hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga kích hoạt khi máy bay đến gần Grozny.

Hãng hàng không Azerbaijan Airlines cho biết vụ tai nạn xảy ra do "sự can thiệp vật lý và kỹ thuật từ bên ngoài", nhưng không nêu chi tiết sự can thiệp đó là gì.

Hãng hàng không Azerbaijan ngày 27/12 thông báo sẽ tạm dừng các chuyến bay đến 5 điểm đến khác của Nga, sau khi trước đó đã tạm dừng các chuyến bay đến Grozny và Makhachkala.

Máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines từ thủ đô Baku, Azerbaijan đến vùng Grozny ở Chechnya (thuộc Nga) đã bị rơi gần Aktau, Kazakhstan (Ảnh: Newsweek).

Trong tuyên bố vào ngày 27/12, ông Dmitry Yadrov, người đứng đầu Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, nói rằng thảm kịch này xảy ra trước một "tình huống rất phức tạp" gần sân bay Grozny.

"Vào thời điểm đó, máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Grozny và Vladikavkaz", ông Yadrov cho biết.

Quan chức Nga nói thêm rằng, tình hình trên buộc Nga phải đóng cửa tạm thời sân bay Grozny và các nhân viên sân bay được đặt trong tình trạng báo động cao.

"Ngoài ra, có sương mù dày đặc gần sân bay Grozny", ông Yadrov.

Theo ông Yadrov, tầm nhìn bị hạn chế 500m và phi công đã cố gắng hạ cánh hai lần, nhưng cuối cùng đã quyết định rời khỏi khu vực và tìm cách hạ cánh ở Aktau, Kazakhstan.