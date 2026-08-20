Thương vong của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran

Máy bay chiến đấu trên tàu sân bay Mỹ tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Theo cơ sở dữ liệu về thương vong trong chiến tranh của Bộ Quốc phòng Mỹ, số quân nhân Mỹ bị thương kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu đã vượt mốc 750 người.

Lầu Năm Góc đã cập nhật cơ sở dữ liệu vào ngày 19/8, ghi nhận thêm hơn 50 quân nhân bị thương, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột vẫn rơi vào bế tắc.

Khi cộng tổng số liệu trong Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) đối với “Các chiến dịch ở nước ngoài” với số liệu của Chiến dịch “Epic Fury” (“Cơn thịnh nộ dữ dội”), đã có 18 quân nhân thiệt mạng và 757 người bị thương kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến chống lại Iran vào ngày 28/2.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạo danh mục “Các chiến dịch ở nước ngoài” trong hệ thống DCAS vào tháng trước để ghi nhận các quân nhân thiệt mạng và bị thương “kể từ ngày 7/7”.

Lầu Năm Góc vẫn chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết hoặc xác định cụ thể cuộc xung đột nào đã gây ra những thương vong này. Nhưng ngày 7/7 trùng với thời điểm chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo cho Quốc hội rằng một cuộc xung đột mới với Iran đã bắt đầu thông qua văn bản theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh.

Các số liệu mới nhất được công bố vài tuần sau khi Lầu Năm Góc vấp phải sự giám sát của các cơ quan truyền thông và các nghị sĩ. Vào thời điểm đó, số quân nhân thiệt mạng và bị thương trong hệ thống DCAS giảm xuống dù các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn.

Tháng trước, dữ liệu về 4 trường hợp quân nhân tử vong và hàng chục ca chấn thương đã biến mất khỏi số liệu tổng, trước khi được khôi phục lại.

Lý giải về trường hợp này, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc giảm số liệu là do “những gián đoạn dữ liệu tạm thời”.

Trong giai đoạn chiến sự leo thang, Iran đã liên tục tấn công các cơ sở quân sự trọng yếu của Mỹ trên khắp Trung Đông, bao gồm các căn cứ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, Iraq và Syria. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ vào lãnh thổ Iran.

Loạt đòn trả đũa mới nhất của Iran cũng khiến các nước áp dụng biện pháp hạn chế đi lại và đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng.

Iran được cho là đang xem xét khả năng tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ tại châu Âu, trong trường hợp Tổng thống Trump leo thang xung đột.

Theo các nguồn tin thân cận với chính quyền Iran, Iran đã đánh giá khả năng tấn công tài sản của Mỹ tại các quốc gia Đông Nam Âu như Bulgaria, nơi căn cứ không quân Bezmer gần đây đã được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho máy bay Mỹ. Síp, nơi căn cứ không quân của Anh từng bị máy bay không người lái tấn công hồi tháng 3, cũng nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng.

Ngoài ra, lực lượng Iran cũng đã xem xét phương án tấn công các tuyến cáp quang ngầm dưới biển tại eo biển Hormuz nếu xung đột leo thang.