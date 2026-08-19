Iran cân nhắc tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở châu Âu, NATO cảnh báo cứng rắn

Dòng tên lửa Khorramshahr của Iran (Ảnh: Wikimedia Commons).

Truyền thông Mỹ dẫn lời một quan chức NATO hôm nay 19/8 tuyên bố liên minh này sẵn sàng “đối phó với mọi mối đe dọa”, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Iran đang cân nhắc tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở châu Âu nếu Tổng thống Donald Trump leo thang xung đột.

“Mối đe dọa và thế trận phòng thủ của chúng tôi rất vững chắc và hiệu quả, như đã được chứng minh hồi đầu năm nay khi hệ thống phòng không của NATO đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo từ Iran hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ trong 4 đợt riêng biệt”, quan chức NATO cho biết.

Hồi tháng 3, 4 tên lửa đạn đạo bị nghi của Iran đã bị hệ thống phòng thủ của NATO vô hiệu hóa khi đang bay về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó, Iran bác tin phóng các tên lửa này.

Síp cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV trong tháng 3.

Financial Times đưa tin Iran cân nhắc tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ ở châu Âu nếu Tổng thống Trump leo thang cuộc chiến.

Theo Financial Times, các khí tài quân sự của Mỹ tại Bulgaria hoặc Cyprus có thể trở thành mục tiêu tấn công. Động thái này sẽ mở rộng đáng kể phạm vi trả đũa của Iran, vì trước đây Tehran chủ yếu tập trung vào khu vực Trung Đông.

Cả Bulgaria hoặc Cyprus đều có các căn cứ quân sự cho phép quân đội và khí tài Mỹ sử dụng.

Vào giai đoạn căng thẳng của cuộc xung đột hồi tháng 7, Iran đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia đồng minh của Mỹ trong khu vực. Một số quốc gia hứng chịu hỏa lực từ Iran, trong đó có Kuwait, Bahrain và Jordan, là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.

Loạt đòn trả đũa của Iran cũng khiến các nước áp dụng biện pháp hạn chế đi lại và đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng.

Mỹ và Israel đã bắt đầu chiến dịch tấn công Iran vào ngày 28/2. Vào tháng 6, Washington và Tehran đã ký một bản ghi nhớ, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Li Băng.

Tuy nhiên, rạng sáng 8/7, Mỹ nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, cáo buộc Tehran vi phạm các thỏa thuận trước đó liên quan đến eo biển Hormuz.

Iran đã đáp trả bằng cách tiến hành tấn công liên tiếp vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, gây tổn thất cho lực lượng của Washington trong khu vực.

Ngày 2/8, Tổng thống Trump thông báo ông đã đồng ý hủy kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran để đạt được thỏa thuận với Tehran. Theo ông, Iran và các quốc gia Trung Đông đã đề nghị Mỹ không tiến hành cuộc tấn công, do các bên đã thống nhất về những nội dung chính của một thỏa thuận trong tương lai.

Cho đến nay, việc đi lại qua eo biển Hormuz vẫn là vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu.

Iran tuyên bố đang tiến gần đến một thỏa thuận cuối cùng với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới giữa hai nước đi qua eo biển Hormuz.

Tehran cũng nhắc lại rằng Mỹ phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm bồi thường và chấm dứt các lệnh trừng phạt cũng như các mối đe dọa quân sự trước khi eo biển Hormuz mở lại.