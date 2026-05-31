Thủ tướng Singapore đăng ảnh trồng cây cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Singapore trồng cây (Ảnh: Facebook/Thủ tướng Singapore Lawrence Wong).

Thủ tướng Lawrence Wong và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng trồng một cây Hopea recopei tại Vườn Bách thảo Singapore nhằm đánh dấu mối quan hệ gắn bó giữa 2 nước. Hopea recopei là một loài cây gỗ lớn thuộc họ Dầu và thuộc loại thực vật quý hiếm.

Trong bài đăng trên Facebook ngày 30/5, Thủ tướng Wong cho biết loài cây vững chãi này là “biểu tượng phù hợp” cho quan hệ giữa Singapore và Việt Nam.

“Cũng giống như cây này, tình hữu nghị Singapore - Việt Nam có nền tảng sâu sắc và sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng bền chặt theo thời gian!”, ông viết.

Hopea recopei có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ẩm tại một số nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Đây là loài cây sinh trưởng chậm, có thể cao từ 15 đến 35m. Gỗ của cây có độ bền cao, rễ cắm sâu, và từng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, sản xuất đồ nội thất và đóng thuyền ở Đông Nam Á.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Singapore trong chuyến thăm cấp nhà nước, nằm trong khuôn khổ chuyến công du ASEAN. Ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thực hành kiềm chế và xây dựng lòng tin, theo báo Singapore Straits Times.

Ngày 30/5, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trưa do Thủ tướng Lawrence Wong chủ trì và tiệc tối do cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chiêu đãi.

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chiêu đãi tiệc tối Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Facebook/Cựu Thủ tướng Lý Hiển Long).

Trong một bài đăng trên Facebook vào tối 30/5, ông Lý Hiển Long cho biết ông đã có cuộc trao đổi cởi mở với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về mối quan hệ tốt đẹp lâu nay giữa Singapore và Việt Nam.

Ông cho biết hai bên cũng thảo luận thẳng thắn về các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay. Theo ông Lý, bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam ở Đối thoại Shangri-La đã "trình bày quan điểm đối ngoại của Việt Nam với tư cách là một cường quốc đang lên trong khu vực".

“Tôi hy vọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm là một chuyến đi thành công và hiệu quả, đồng thời chúc ông cùng đất nước Việt Nam mọi điều tốt đẹp nhất”, ông Lý Hiển Long viết.