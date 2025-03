Thủ tướng Israel sa thải lãnh đạo tình báo

Ông Ronen Bar (Ảnh: Reuters).

Ông Ronen Bar, lãnh đạo cơ quan tình báo Israel Shin Bet, đã bị bãi nhiệm theo quyết định của chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố đã mất niềm tin vào ông Bar dù quyết định này nhận được một số ý kiến phản đối.

Thông báo nêu rõ: "Chính phủ nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc ISA (Cơ quan An ninh Israel) Ronen Bar". Ông Bar sẽ chính thức rời chức khi người thay thế được bổ nhiệm, muộn nhất là ngày 10/4.

Shin Bet thường được mệnh danh là "lá chắn vô hình của Israel" do vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh nội địa, chống khủng bố và phản gián. Cơ quan này hoạt động bí mật và có ảnh hưởng lớn đến các chiến dịch an ninh quốc gia, nhưng hiếm khi công khai thông tin về hoạt động của mình. Shin Bet cũng được xem là một trong những cơ quan an ninh hiệu quả nhất thế giới.

Ông Bar được bổ nhiệm dưới thời chính phủ tiền nhiệm, trong giai đoạn ông Netanyahu tạm rời vị trí Thủ tướng từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022. Quan hệ giữa hai người vốn đã căng thẳng từ trước khi Hamas tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào ngày 7/10/2023, đặc biệt là khi ông Netanyahu thúc đẩy cải cách tư pháp gây tranh cãi.

Shin Bet đang điều tra một số trợ lý thân cận của Thủ tướng Netanyahu với nghi ngờ vi phạm an ninh quốc gia. Phía ông Netanyahu đã bác bỏ những cáo buộc này.

Tình hình càng xấu đi sau khi Shin Bet công bố báo cáo nội bộ hôm 4/3, thừa nhận đã không ngăn chặn được vụ tấn công của Hamas. Ông cũng cho rằng chính sách của Israel với Hamas trong nhiều năm đã "tạo điều kiện cho nhóm vũ trang của người Palestine tăng cường năng lực quân sự ồ ạt".

Ông Bar từng úp mở rằng ông sẽ từ chức sớm để nhận trách nhiệm về thất bại của Shin Bet trong vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023. Tuy nhiên, ông Bar cho rằng quyết định sa thải ông có thể có yếu tố "xung đột lợi ích".

Quyết định sa thải ông Bar đã nhận được một số ý kiến phản đối vì cho rằng nó có thể gây suy yếu cơ chế dân chủ của đất nước. Biểu tình đã xảy ra ở một số khu vực vì vụ việc này.

Huyền Mai