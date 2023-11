Tháo chạy khỏi "vùng chết chóc" ở Gaza

Bên trong bệnh viện Al Shifa Hospital ở Dải Gaza ngày 10/11 (Ảnh: AFP).

Theo WHO, khoảng 2.500 người trú ẩn ở bệnh viện Al-Shifa đã rời đi sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ban hành lệnh sơ tán vào những ngày qua.

Thông cáo ngày 18/11 của WHO cho biết, do lo ngại an ninh, nhóm công tác của họ, bao gồm chuyên gia y tế, nhân viên hậu cần, nhân viên an ninh, chỉ có thể ở lại khoảng một giờ đồng hồ bên trong Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất và cũng là điểm nóng nhất hiện nay ở Gaza.

Nhóm công tác mô tả bệnh viện như "vùng chết chóc" do tình hình tuyệt vọng ở nơi này khi bệnh viện về cơ bản không còn hoạt động như một cơ sở y tế do khan hiếm nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

"Dấu hiệu pháo kích và tiếng súng rất rõ ràng. Nhóm công tác đã thấy một ngôi mộ tập thể ở lối ra vào bệnh viện với hơn 80 người được chôn cất ở đó", thông cáo cho hay.

Hành lang và khuôn viên bệnh viện chứa đầy chất thải y tế và chất thải rắn, bệnh nhân và nhân viên y tế đều lo sợ cho sức khỏe và sự an toàn của họ. WHO cho biết có 25 nhân viên y tế và 291 bệnh nhân, trong đó có 32 trẻ sơ sinh đang trong tình trạng nguy kịch, còn lại ở Al-Shifa.

"WHO và các đối tác đang khẩn trương xây dựng kế hoạch sơ tán ngay lập tức những bệnh nhân, nhân viên còn lại và gia đình họ. Trong 24-72 giờ tới, trong khi chờ đảm bảo các bên tham gia cuộc xung đột có thể đi lại an toàn, các nhiệm vụ bổ sung đang được sắp xếp để vận chuyển khẩn cấp bệnh nhân", thông cáo cho biết.

Lực lượng Israel đã chiếm giữ Al-Shifa trong cuộc tấn công khắp phía bắc Gaza vào tuần trước.

Israel cho rằng, Hamas đã xây dựng một trung tâm chỉ huy ngầm bên dưới bệnh viện. Tuy nhiên, các nhân viên của Al-Shifa đã bác bỏ cáo buộc này.