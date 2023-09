Thành phố đông dân nhất nước Mỹ làm gì để đối phó hỏa hoạn chung cư?

Vụ cháy vào tháng 1/2022 tại quận Bronx cướp đi sinh mạng của 17 người dân sống tại chung cư, đánh dấu trận hỏa hoạn chết chóc nhất tại New York tính tới thời điểm ấy trong hơn 3 thập kỷ. Hầu hết nạn nhân chết vì ngạt khói sau khi máy sưởi tại căn hộ tầng 2 bị chập điện gây cháy và cánh cửa căn hộ này không tự động đóng do trục trặc (Ảnh: New York Post).