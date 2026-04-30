Tàu sân bay lớn nhất thế giới của Mỹ sắp rời Trung Đông

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ trở về Mỹ trong những ngày tới sau 10 tháng hoạt động trên biển.

Một quan chức cho biết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới của Hải quân Mỹ, có thể sẽ đến Virginia vào khoảng giữa tháng 5.

Việc USS Gerald R. Ford, một trong 3 tàu sân bay của Mỹ đang hoạt động ở Trung Đông, rời khỏi khu vực này sẽ đánh dấu sự suy giảm đáng kể hỏa lực của Mỹ trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Iran và Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/4 xác nhận tàu sân bay thứ 3 của Mỹ, USS George H.W. Bush thuộc lớp Nimitz, đã đến Trung Đông.

Theo CENTCOM, đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên, 3 tàu sân bay Mỹ, bao gồm USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77), cùng hoạt động tại Trung Đông.

“Cùng với các phi đội không quân trên tàu, USS Abraham Lincoln (CVN 72), USS Gerald R. Ford (CVN 78) và USS George H.W. Bush (CVN 77) bao gồm hơn 200 máy bay và 15.000 thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến”, CENTCOM thông báo.

USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống đã được điều tới Trung Đông vào giữa tháng 2 để gia nhập các chiến hạm khác đã được triển khai ngoài khơi Iran, qua đó tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực vài tuần trước khi bắt đầu các cuộc không kích chung Mỹ - Israel.

Tàu sân bay USS Gerald R Ford từng gặp sự cố hỏa hoạn tại khu vực giặt là hồi tháng 3 và không thể thực hiện các chuyến xuất kích cho đến 2 ngày sau khi đám cháy được dập tắt.

Sau đó, tàu đã cập cảng ở Địa Trung Hải để sửa chữa và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi, trước khi trở lại làm nhiệm vụ vào đầu tháng này và quay trở lại biển Đỏ.

Một số chuyên gia khác cho biết tàu sân bay George H.W. Bush có thể được triển khai để thay thế tàu USS Gerald R Ford, vốn đã được triển khai từ tháng 6 năm ngoái, vượt xa khoảng thời gian triển khai thông thường (khoảng 7 tháng) đối với các tàu sân bay Mỹ trong điều kiện bình thường.

Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ gần đây rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Trước khi lệnh ngừng bắn 2 tuần kết thúc vào ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo gia hạn cho đến khi Iran đưa ra đề xuất thống nhất và các cuộc đàm phán hoàn tất.

Ông Trump nêu rõ, bất chấp ngừng bắn, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran siết kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng trước khi bắt đầu đàm phán. Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định tuân thủ việc gia hạn lệnh ngừng bắn do Washington đơn phương công bố và sẽ ưu tiên các lợi ích của riêng mình.