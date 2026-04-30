Tổng thống Trump đăng ảnh chỉnh sửa eo biển Hormuz thành “eo biển Trump”

Bức ảnh "eo biển Trump" được đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump (Ảnh: TruthSocial/DonaldTrump).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải bức ảnh, trong đó eo biển Hormuz được đổi tên thành eo biển Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi eo biển Hormuz là eo biển Trump trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh FII Priority ở Miami Beach, Florida hồi tháng 3.

“Họ phải mở cửa nó, họ phải mở cửa eo biển Trump. Ý tôi là Hormuz”, ông Trump phát biểu.

Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Động thái này làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Báo Wall Street Journal dẫn một bức điện nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đang kêu gọi các quốc gia khác tham gia một liên minh quốc tế mới nhằm cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz sau khi tuyến đường thủy này bị tắc nghẽn do lệnh phong tỏa.

Liên minh được đề xuất, có tên gọi là “Cấu trúc Tự do Hàng hải (MFC)”, sẽ chia sẻ thông tin, phối hợp ngoại giao và giúp thực thi các lệnh trừng phạt, theo Wall Street Journal.

“Sự tham gia của các bạn sẽ tăng cường khả năng tập thể của chúng ta trong việc khôi phục tự do hàng hải và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu. Hành động tập thể là điều cần thiết để thể hiện quyết tâm thống nhất và đối phó với sự cản trở của Iran trong việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển”, bức điện gửi đến các đại sứ quán Mỹ nêu rõ.

Theo Wall Street Journal, bức điện cho biết các nhà ngoại giao Mỹ nên hỏi các đối tác nước ngoài xem quốc gia của họ có muốn trở thành “đối tác ngoại giao và/hoặc quân sự” hay không, và rằng nhiệm vụ này sẽ được điều hành chung bởi Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), lực lượng chịu trách nhiệm hoạt động của Mỹ ở khu vực Trung Đông.

“MFC sẽ bổ sung cho các lực lượng đặc nhiệm an ninh hàng hải khác, bao gồm cả nỗ lực lập kế hoạch hàng hải mà Anh và Pháp đang dẫn đầu”, bức điện cho biết thêm.

Vị trí eo biển Hormuz trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Trước đó, Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin ngày 28/4 cho hay, Tổng thống Trump đã chỉ thị cho các trợ lý chuẩn bị một kế hoạch phong tỏa kéo dài đối với Iran bằng cách ngăn chặn các tàu bè, bao gồm cả tàu chở dầu, rời khỏi các cảng của Iran.

Ông Trump tin rằng các lựa chọn khác, chẳng hạn như nối lại hoạt động ném bom hoặc rút khỏi cuộc xung đột, mang lại nhiều rủi ro hơn là tiếp tục lệnh phong tỏa.

Ông đang nhận được những lời khuyên trái chiều: một số quan chức thúc giục tăng cường áp lực lên Tehran, trong khi những người khác cảnh báo rằng việc phong tỏa eo biển Hormuz hoặc tiếp tục các hành động thù địch có thể gây hại cho nền kinh tế Mỹ và tác động tiêu cực đến đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Mỹ áp lệnh phong tỏa hàng hải với Iran kể từ ngày 13/4 ngay sau khi cuộc đàm phán đổ vỡ.

CENTCOM nêu rõ các lực lượng Mỹ không phong tỏa eo biển Hormuz mà chỉ tập trung vào các cảng biển và đường bờ biển của Iran.

Cho đến nay, lực lượng Mỹ đã buộc hàng chục tàu phải quay đầu và bắt giữ ít nhất một tàu hàng có liên quan đến Iran.

Tuần trước, Tổng thống Trump quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi Iran đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Tuy nhiên, ông tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran. Động thái này được cho là nhằm gây sức ép kinh tế với Tehran.

Theo ông Trump, Iran có thể thiệt hại tới 500 triệu USD/ngày nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa.

Trong khi đó, Tehran chỉ trích hoạt động phong tỏa hàng hải của Washington là vi phạm lệnh ngừng bắn. Iran cũng tiếp tục đóng cửa một phần eo biển này, đặc biệt với các tàu thuyền liên quan đến đối thủ.