Tập đoàn Trump bị rút giấy phép kinh doanh ở bang New York

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP/Getty).

Phán quyết dân sự trên, do thẩm phán Arthur Engoron thuộc tòa án bang New York đưa ra ngày 26/9, đánh dấu thất bại lớn cho ông Trump và có thể giới hạn khả năng kinh doanh của ông trong bang New York, theo Reuters.

Thẩm phán Engoron còn hủy bỏ giấy phép hoạt động tại New York của một số doanh nghiệp trong tay ông Trump, bao gồm tập đoàn Trump Organization, đồng thời ra lệnh bổ nhiệm người giám sát việc giải thể của những doanh nghiệp này.

Trong phán quyết, vị thẩm phán mô tả cách mà ông Trump, 2 con trai của ông là Donald Jr. và Eric, tập đoàn Trump Organization cùng các bị cáo khác đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Mỹ sao cho phù hợp mục tiêu của họ.

"Đó là thế giới hư cấu, không phải thế giới thực", ông Engoron viết.

Thẩm phán cũng xử phạt luật sư của các bị cáo vì đưa ra những lập luận pháp lý "vô căn cứ" và tiếp tay cho hành vi "ngớ ngẩn" của thân chủ.

Ông Trump và các bị cáo khác lập luận rằng họ không bao giờ gian lận và các giao dịch bị thẩm phán nhắc tên đều mang lại lợi nhuận. Họ dự định kháng cáo quyết định của ông Engoron.

"Quyết định quá quắt của ngày hôm nay hoàn toàn không có liên hệ đến thực tế và luật hiện hành", Christopher Kise, luật sư của ông Trump, đáp trả. "Tổng thống Trump và gia đình ông sẽ theo đuổi mọi biện pháp phúc thẩm có thể để khắc phục nỗi oan sai này".

Buổi xét xử tiếp theo trong vụ kiện dân sự dự kiến diễn ra vào ngày 2/10. Tại đây, Tổng chưởng lý New York, bà Letitia James, sẽ thuyết phục thẩm phán xác lập mức phạt đối với các bị đơn.

Bà James kiện ông Trump vào tháng 9/2022, cáo buộc ông, 3 người con và Trump Organization đã nói dối trong suốt một thập kỷ về giá trị của một số tài sản và tổng giá trị tài sản trong tay ông để lừa gạt ngân hàng và công ty bảo hiểm, từ đó có được các điều khoản tốt hơn.

Trong phán quyết ngày 26/9, thẩm phán Engoron kết luận bà James đã đưa ra "bằng chứng thuyết phục" cho thấy ông Trump đã phóng đại giá trị tài sản ròng của mình từ 812 triệu đến 2,2 tỷ USD.

Những lần định giá quá cao của ông Trump bao gồm bất động sản Mar-a-Lago ở Florida, căn hộ penthouse ở Tháp Trump tại Manhattan, cùng nhiều tòa nhà văn phòng và sân golf khác.

Ông Engoron đặc biệt có vấn đề khi ông Trump tuyên bố căn hộ penthouse trên rộng gần 2.800m2, gần gấp 3 lần kích thước thực tế, dẫn đến mức chênh lệch tới 207 triệu USD trong định giá.

"Sự chênh lệch lớn như vậy lại do một người chuyên phát triển bất động sản thực hiện khi đo đạc kích thước chính không gian sống của mình trong hàng chục năm qua. Hành vi này chỉ có thể bị coi là gian lận", ông Engoron viết.

Thẩm phán cho biết ông Trump cũng định giá khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago quá cao với ước tính trị giá tới 612,1 triệu USD. Trong khi đó, một giám định viên nhận định giá trị thị trường của khu này không quá 27,6 triệu USD.

Ông Engoron cũng chỉ trích ông Trump vì đưa ra lời bào chữa "hoàn toàn không có cơ sở" trong lúc lấy lời khai, bao gồm việc cựu Tổng thống cho rằng mình không sai trong cách định giá tài sản nếu giá trị của chúng sau đó tăng lên.

"Ông Trump dường như còn ám chỉ rằng các con số không phải là thổi phồng vì mình đã có thể tìm được một "người mua từ Ả Rập Xê Út" sẽ trả bất kỳ mức giá nào mà ông ấy đề xuất", thẩm phán viết.