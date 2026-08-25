"Sát thủ" Iskander Nga khai hỏa phá hủy 40 bệ phóng cơ động của Ukraine

Tên lửa Iskander của Nga (Ảnh: MW).

Lực lượng Nga đã sử dụng các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander để tập kích một khu vực tập kết xe tải hạng nặng được cải hoán nhằm vận chuyển và phóng UAV tầm xa gần Boryspil, thuộc tỉnh Kiev, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga tuyên bố cuộc tập kích đã phá hủy tới 40 xe tải được trang bị bệ phóng, qua đó có khả năng làm gián đoạn năng lực tiến hành các chiến dịch UAV tầm xa của Ukraine từ khu vực này.

Việc nhắm mục tiêu vào các phương tiện phóng UAV ngày càng được ưu tiên khi các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine đang gây tổn thất ngày càng lớn cho nền kinh tế Nga bằng cách nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy năng lượng, kho hàng thương mại điện tử lớn.

Các bệ phóng cơ động giúp Ukraine phân tán hoạt động UAV tầm xa, mang lại khả năng sống sót cao hơn so với việc chỉ dựa vào các cơ sở phóng cố định.

Xe tải hạng nặng có thể vận chuyển UAV, thiết bị phóng và các hệ thống hỗ trợ đi kèm, cho phép thay đổi vị trí phóng giữa các chiến dịch và có thể khiến Nga khó phát hiện, xác định và phá hủy các vị trí này hơn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tập kích mới nhất nằm trong chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào các địa điểm phóng UAV, tàu và cảng biển của Ukraine được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng.

Mỗi lữ đoàn Iskander-M gồm 51 phương tiện, trong đó có 12 xe mang bệ phóng kiêm vận chuyển và 12 xe tiếp đạn, tổng cộng có khả năng triển khai 48 tên lửa.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã duy trì được tốc độ sản xuất tên lửa dành cho hệ thống này ở mức cao trong thời chiến, với sản lượng tăng gấp 5 lần vào giữa năm 2023. Điều này cho phép Nga sử dụng Iskander-M với tần suất cao hơn đáng kể.

Nga đang gia tăng tấn công mục tiêu của Ukraine bằng tên lửa Iskander, tận dụng thời điểm Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí đánh chặn cho hệ thống Patriot. Ukraine nói rằng, đây là loại tên lửa duy nhất mà nước này sở hữu có thể bắn hạ được vũ khí đạn đạo của Nga. Tuy nhiên, nhu cầu tên lửa Patriot tăng cao, cộng với việc nguồn dự trữ giảm mạnh do xung đột ở Trung Đông, khiến Ukraine cạn kiệt vũ khí nói trên.

Để đối phó với Iskander từ gốc, Ukraine đã đặt ra mục tiêu tấn công trước để phá hủy bệ phóng của đối phương trước khi chúng kịp khai hỏa.

Cuối tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã đánh trúng một bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga gần biên giới.

Mối đe dọa của Iskander với Ukraine đang ngày càng trở nên cấp thiết hơn khi mùa đông đang tới gần.

Cuộc tập kích của Ukraine được xem là một thành công đáng chú ý chính bởi các bệ phóng Iskander của Nga là mục tiêu đặc biệt khó đánh trúng.

Iskander là hệ thống cơ động trên đường bộ. Không giống các trận địa phóng cố định, các bệ phóng của hệ thống này có thể nhanh chóng di chuyển vào vị trí, khai hỏa rồi rời đi trước khi lực lượng Ukraine kịp phát hiện và tấn công.

Serhiy Beskrestnov, cố vấn của ông Zelensky, cho biết tính cơ động này khiến việc truy tìm các hệ thống Iskander trở nên khó khăn đáng kể.

Theo ông Beskrestnov, Nga thường bố trí các bệ phóng cách tiền tuyến hơn 160km, giúp chúng nằm ngoài tầm tấn công của các hệ thống HIMARS của Ukraine.