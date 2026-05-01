Phản ứng của Nga khi UAE rút khỏi OPEC+

“Trong tình hình hiện tại, làm sao có thể xảy ra một cuộc chiến giá cả... Một lượng dầu lớn đang không thể tiếp cận thị trường do những rào cản nghiêm trọng về hậu cần với tình hình tại Trung Đông”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak phát biểu ngày 30/4 sau khi UAE thông báo rời OPEC và OPEC+.

Ông Novak cho biết Nga sẽ tiếp tục ở lại OPEC+ và cam kết thực hiện cơ chế của nhóm nhằm điều tiết sản lượng của các bên tham gia. Ông nhấn mạnh, nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+ sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau.

UAE tuyên bố sẽ rời khỏi OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5. UAE từng là nhà sản xuất lớn thứ tư trong OPEC+, khối bao gồm OPEC và các đồng minh, trong khi Nga đứng thứ hai, sau Ả rập Xê út.

Theo các nhà phân tích tại Citi, kể từ khi cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2 khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa hoàn toàn, thị trường toàn cầu đã mất đi khả năng tiếp cận với 500 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế.

Ông Novak nhận định thị trường toàn cầu có thể phục hồi sau vài tháng. Tuy nhiên, ông Novak cũng không loại trừ khả năng giá dầu sẽ tiếp tục tăng nếu cuộc xung đột ở Iran kéo dài.