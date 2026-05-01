Phản ứng của Nga khi UAE rút khỏi OPEC+
(Dân trí) - Quan chức Nga cho rằng, quyết định rời OPEC và OPEC+ của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sẽ không dẫn đến một cuộc chiến giá cả.
“Trong tình hình hiện tại, làm sao có thể xảy ra một cuộc chiến giá cả... Một lượng dầu lớn đang không thể tiếp cận thị trường do những rào cản nghiêm trọng về hậu cần với tình hình tại Trung Đông”, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak phát biểu ngày 30/4 sau khi UAE thông báo rời OPEC và OPEC+.
Ông Novak cho biết Nga sẽ tiếp tục ở lại OPEC+ và cam kết thực hiện cơ chế của nhóm nhằm điều tiết sản lượng của các bên tham gia. Ông nhấn mạnh, nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+ sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau.
UAE tuyên bố sẽ rời khỏi OPEC và OPEC+ từ ngày 1/5. UAE từng là nhà sản xuất lớn thứ tư trong OPEC+, khối bao gồm OPEC và các đồng minh, trong khi Nga đứng thứ hai, sau Ả rập Xê út.
Theo các nhà phân tích tại Citi, kể từ khi cuộc chiến của Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2 khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa hoàn toàn, thị trường toàn cầu đã mất đi khả năng tiếp cận với 500 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm tinh chế.
Ông Novak nhận định thị trường toàn cầu có thể phục hồi sau vài tháng. Tuy nhiên, ông Novak cũng không loại trừ khả năng giá dầu sẽ tiếp tục tăng nếu cuộc xung đột ở Iran kéo dài.
OPEC được thành lập vào năm 1960 nhằm “phối hợp và thống nhất chính sách dầu mỏ của các quốc gia thành viên và đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ, từ đó đảm bảo việc cung cấp dầu mỏ một cách hiệu quả, kinh tế và thường xuyên cho người tiêu dùng”.
Ban đầu, tổ chức này chỉ có 5 thành viên: Iran, Iraq, Kuwait, Ả rập Xê út và Venezuela. Kể từ đó, tổ chức đã tăng lên 12 thành viên là Algeria, Congo, Guinea Xích đạo, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Ả rập Xê út, UAE và Venezuela.
Khối này cung cấp khoảng 36,17% sản lượng dầu thô của thế giới. Các thành viên OPEC kiểm soát khoảng 79,22% tổng trữ lượng dầu thô đã được chứng minh của toàn cầu. OPEC+ là một nhóm lớn hơn bao gồm các thành viên OPEC và các đồng minh sản xuất dầu khác, trong đó có Nga.
Các quốc gia thành viên OPEC theo dõi thị trường và cùng nhau quyết định tăng hoặc giảm sản lượng dầu nhằm duy trì giá cả và nguồn cung ổn định. Việc tăng hoặc giảm sản lượng dầu đòi hỏi phải có sự bỏ phiếu thống nhất của tất cả các thành viên.
UAE muốn có hạn ngạch sản lượng OPEC cao hơn vì nước này có khả năng sản xuất nhiều dầu hơn đáng kể so với mức đang được phép.