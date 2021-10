Quốc gia châu Âu chứng kiến tỷ lệ người chết vì Covid-19 tăng vọt

Dân trí Chậm trễ triển khai tiêm chủng vaccine là nguyên nhân chính khiến Romania hiện phải đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng, số ca nhiễm và tử vong đồng loạt tăng mạnh.

Bên trong một phòng hồi sức cấp cứu ở thành phố Bucharest, Romania (Ảnh: Reuters).

Romania quay cuồng với dịch bệnh: 600 ca tử vong một ngày

Theo số liệu của cơ quan y tế Romania, trong ngày 21/10, nước này ghi nhận hơn 16.000 ca Covid-19 mới và gần 600 ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, quốc gia châu Âu với hơn 19 triệu dân này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1,5 triệu ca mắc và hơn 43.000 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu của Reuters, riêng trong tháng 10 này, ở Romania, cứ 5 phút lại có một người chết vì Covid-19, chủ yếu là người chưa tiêm vaccine. Với con số này, Romania hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Các nhà tang lễ ở Romania phải tăng khoảng 50% công suất trong bối cảnh số người chết gia tăng.

Trong khi đó, các bệnh viện cũng rơi vào tình trạng quá tải. Trên khắp Romania, các bệnh viện gần như không còn giường trống. Thậm chí, tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang hay thở ô xy trên những chiếc ghế chật ních người.

"Không có đủ giường cho tất cả người bệnh. Nếu tỷ lệ tiêm chủng đạt 70-80% thì có lẽ giờ đây số ca tử vong do Covid-19 sẽ thấp hơn 10 lần", Claudiu Rusu, một bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Phổi Marius Nasta ở thủ đô Bucharest, Romania, cho biết.

Đến nay, Romania mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 35% dân số trưởng thành, thấp hơn nhiều so với trung bình 74% ở Liên minh châu Âu (EU). Tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 ở Romania còn thấp là do tâm lý của người dân bị tác động bởi những chiến dịch lan truyền thông tin lệch lạc về vaccine cũng như do hạ tầng y tế ở các vùng nông thôn còn hạn chế.

Chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần này đã tới Romania trong chuyến công tác kéo dài 2 tháng nhằm hỗ trợ, đưa ra những đề xuất giúp Romania tăng tốc chương trình tiêm chủng.

Châu Âu là khu vực duy nhất có số ca Covid-19 tăng cao

Covid-19 bùng phát mạnh trở lại ở châu Âu (Ảnh: Getty).

Theo báo cáo của WHO, trong tuần từ ngày 11-17/10, thế giới ghi nhận khoảng 2,7 triệu ca Covid-19 mới và hơn 46.000 ca tử vong.

Xét theo khu vực, châu Âu là vùng duy nhất trên thế giới mà dịch vẫn lây lan mạnh. Đây là tuần thứ ba liên tiếp, các trường hợp nhiễm Covid-19 tăng vọt ở châu Âu. Hơn một nửa số quốc gia trong khu vực ghi nhận số ca nhiễm tăng, trong đó phần lớn tập trung ở Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan của WHO phụ trách châu Âu cho biết, khoảng một tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm ở khu vực này. WHO cho rằng, việc phân bổ vaccine không đồng đều là "kẻ thù lớn nhất" trong cuộc chiến chống Covid-19 của châu Âu.

Quốc gia châu Âu đầu tiên tái phong tỏa

Châu Âu vốn được xem là khu vực triển khai tiêm chủng vaccine Covid-19 nhanh chóng, cho phép nhiều nước trong khu vực sớm nới lỏng các hạn chế, mở cửa trở lại.

Latvia tái phong tỏa vì Covid-19

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh trở lại, một số nước bắt đầu tính chuyện tái áp đặt các hạn chế phòng dịch. Latvia trong tuần này đã trở thành nước đầu tiên ở châu Âu thông báo sẽ áp đặt lại lệnh phong tỏa do Covid-19 từ ngày 21/10 đến 15/11. Theo đó, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 20h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Các trường học, cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa.

Quyết định được đưa ra sau khi số ca Covid-19 ở Latvia tăng mạnh trở lại sau nhiều tháng được kiểm soát. Thủ tướng Krisjanis Karins nhận định, nguyên nhân khiến số ca nhập viện ở Latvia tăng vọt là tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tính đến nay, khoảng 57% trong số 1,9 triệu dân ở Latvia đã tiêm chủng đầy đủ.

Minh Phương

Theo Europe Reporter, CBS