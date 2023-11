Quân nổi dậy Myanmar "tấn công nặng nề", thả hàng trăm quả bom

Lực lượng nổi dậy ở bang Shan, Myanmar (Ảnh: Kokang).

Quân đội đang đối mặt "các cuộc tấn công nặng nề của một số lượng đáng kể binh sĩ nổi dậy có vũ trang" ở bang Shan ở phía đông bắc, bang Kayah ở phía đông và bang Rakhine ở phía tây, Reuters ngày 16/11 dẫn lời người phát ngôn chính quyền Myanmar, ông Zaw Min Tun, cho biết.

Ông Zaw Min Tun cho biết một số vị trí quân sự đã được sơ tán và quân nổi dậy đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để thả hàng trăm quả bom vào các đồn quân sự.

"Chúng tôi đang khẩn trương thực hiện các biện pháp hiệu quả để phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái", ông Zaw Min Tun nói vào cuối ngày 15/11.

Tại thủ đô Naypyidaw, nhân viên chính phủ đã được lệnh thành lập các đơn vị để ứng phó với những tình huống "khẩn cấp", ông Tin Maung Swe, thư ký Hội đồng Naypyitaw, cho biết.

Dù vậy, ông khẳng định lệnh này không phải để ứng phó tình hình an ninh và tình hình thủ đô vẫn đang yên bình.

"Đây là kế hoạch hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là thiên tai", ông Tin Maung Swe nói với Reuters.

Một phát ngôn viên cho biết Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres quan ngại sâu sắc trước "xung đột mở rộng ở Myanmar" và kêu gọi tất cả các bên bảo vệ dân thường.

"Số người phải rời bỏ nhà cửa ở Myanmar hiện đã vượt quá 2 triệu người", người phát ngôn này cho biết.

Quân đội Myanmar đang xung đột với lực lượng nổi dậy tại bang Shan, Kayah, Rakhine và Chin (Đồ họa: Quốc Đạt).

Lực lượng nổi dậy Quân đội Arakan (AA) hoạt động tại bang Rakhine hôm 15/11 cho biết hàng chục cảnh sát và quân nhân đã đầu hàng hoặc bị bắt sống sau khi đụng độ với các tay súng của AA.

Người phát ngôn của chính quyền Myanmar tố cáo lực lượng AA - một trong 3 nhóm nổi dậy phối hợp phát động tấn công quân đội từ ngày 27/10 - đang "hủy diệt" bang Rakhine.

Tại bang Kayah, xung đột gần đây được ghi nhận xảy ra xung quanh Đại học Loikaw sau khi 2 nhóm nổi dậy là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) và Đảng Cấp tiến Quốc gia Karenni (KNPP) tấn công nơi này từ ngày 13/11.

Họ khẳng định đã chiếm được một căn cứ tại Đại học Loikaw sau 2 ngày đụng độ, đồng thời sơ tán ít nhất 170 nhân viên cùng người thân tới nơi an toàn.

Trong khi đó, Global New Light of Myanmar dẫn lời nhà chức trách Myanmar khẳng định đã sơ tán nhân viên nhà trường và học viên tới nơi an toàn trước cuộc tấn công bằng cả súng cầm tay và vũ khí hạng nặng. Giới chức cáo buộc lực lượng nổi dậy bắt cóc dân thường.

Một đoạn clip do các lực lượng nổi dậy ở Kayah đăng trên mạng xã hội và được Reuters xác minh cho thấy các binh sĩ của chính quyền đầu hàng quân nổi dậy khi bị thương.

"Các ông giương cờ trắng bước ra ngoài thì sẽ không gặp chuyện gì cả", một tay súng tự nhận là phó tổng chỉ huy của quân nổi dậy Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Karenni, bao gồm PDF và KNPP, nói với các binh sĩ chính quyền.