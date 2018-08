Quân nhân Mỹ đối mặt 25 năm tù vì thề trung thành với IS

Cựu quân nhân Mỹ Ikaika Erik Kang thề trung thành trước cờ IS (Ảnh: Reuters)

CNN trích thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ đưa tin, Ikaika Erik Kang, 35 tuổi, trung sĩ trong quân đội Mỹ đóng quân tại Hawaii, ngày 29/8 đã nhận tội ở tòa án liên bang với 4 cáo buộc hỗ trợ nhóm khủng bố IS.

“Kang đã tuyên thệ sẽ bảo vệ nước Mỹ với tư cách một quân nhân nhưng anh đã đã phản bội lại quốc gia khi thề trung thành với IS và có các hoạt động hỗ trợ cho tổ chức khủng bố này. Với tội danh này, anh ta sẽ bị xét xử thích đáng”, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia John C. Demers cho biết.

Vì thành khẩn nhận tội, Kang hiện đang đối mặt với án phạt 25 năm tù và sau khi ra tù, anh có thể bị quản thúc suốt phần đời còn lại.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bang Hawaii, có một quân nhân phạm tội tài trợ cho nhóm khủng bố nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Kang bắt đầu theo dõi IS từ đầu năm 2016 và thường xuyên xem các video tuyên truyền, "tẩy não" của nhóm khủng bố này. Cựu quân nhân này đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ IS, thể hiện mong muốn tham gia nhóm khủng bố và thực hiện những phi vụ tấn công bạo lực.

Từ tháng 6 và đầu tháng 7 năm ngoái, Kang đã gặp gỡ với một điệp viên FBI ẩn danh, mà anh ta tin là có quan hệ với IS. Kang đã bàn giao các tài liệu quân sự tối mật và nhạy cảm cho điệp viên này, nghĩ rằng mình đang nộp cho IS.

Các tài liệu bao gồm: tài liệu điều khiển không lưu bí mật, tài liệu về máy bay, các nhiệm vụ quân đội, tần số sóng radio, danh sách vũ khí của Mỹ cùng hàng loạt những tài liệu quan trọng khác. Thậm chí, Kang còn đưa cho đặc vụ FBI cả một máy bay không người lái thương mại cỡ nhỏ và nói rằng IS có thể dùng thiết bị này để tấn công quân đội Mỹ và chiếm các xe thiết giáp của Mỹ.

Sau đó, Kang tiếp tục gặp 2 điệp viên FBI ẩn danh khác, một người tự xưng là lãnh đạo IS cấp cao, trong khi người còn lại tự nhận là một tay súng IS. Kang sau đó quay các đoạn video anh ta tự mình mô phỏng các kỹ năng chiến đấu mà anh ta tin rằng có thể được áp dụng cho việc đào tạo chiến binh khủng bố và giao các đoạn tư liệu này cho điệp viên FBI.

Ngày 8/7/2017, Kang tuyên thệ trung thành với IS và lãnh đạo tối cao Abu Bakr al-Baghdadi trong một buổi lễ do chính FBI dàn dựng. Khi đó, Kang đã hôn lên lá cờ IS và tuyên bố muốn xách súng đi xuống trung tâm Honolunu, thủ phủ Hawaii để tấn công người dân. Sau đó, Kang đã bị bắt ngay lập tức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố vào ngày 18/7/2017.

Phiên tòa luận tội Kang dự kiến diễn ra vào ngày 10/12.

Đức Hoàng

Tổng hợp