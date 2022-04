Quan chức EU nêu 3 lĩnh vực hợp tác then chốt với Việt Nam

Tổng vụ trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu Gunnar Wiegand trong buổi gặp gỡ báo chí tối 28/4 (Ảnh: Nguyễn Bá Hoàn).

"Việt Nam cùng các nước ASEAN có vai trò quan trọng trong Chiến lược hợp tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu (EU)", Tổng vụ trưởng phụ trách châu Á - Thái Bình Dương của Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) Gunnar Wiegand nhấn mạnh trong một cuộc trao đổi với các nhà báo tại Hà Nội vào tối ngày 28/4.

Ông Wiegand có chuyến thăm Việt Nam để tham dự cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp EU - Việt Nam về các nội dung hợp tác giữa 2 bên. Tại đây, ông đã có nhiều cuộc gặp với các quan chức cấp cao Việt Nam như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU là một chiến lược giúp khối này tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, chiến lược cũng sẽ giúp EU xây dựng quan hệ đối tác gần gũi và lâu dài với các quốc gia trong khu vực, qua đó thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng, an ninh và hợp tác chống biến đổi khí hậu dựa theo các quy định của luật pháp quốc tế.

Trong buổi trao đổi tối 28/4, ông Wiegand cho biết, EU sẽ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: năng lượng, đầu tư thương mại và an ninh quốc phòng.

"EU sẽ hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang một nền kinh tế xanh", ông Wiegand nói. Cụ thể, EU sẽ cùng Việt Nam nghiên cứu những chính sách pháp luật phù hợp cũng như cung cấp những công nghệ và thiết bị tiên tiến để giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm phát thải xuống bằng 0 vào năm 2050.

"Việc chuyển dịch sang nền kinh tế xanh sẽ giúp Việt Nam phát triển một cách bền vững và ứng phó tốt hơn với biến đổi khí hậu", ông Wiegand khẳng định.

Về lĩnh vực hợp tác kinh tế và đầu tư, EU mong muốn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Việt Nam dựa trên các hiệp định khung đã có. Ông Wiegand cho biết: "Hoạt động đầu tư thương mại giữa 2 bên đã có những bước tiến đáng kể, tuy vậy vẫn có những tồn tại cần được khắc phục". Theo ông Wiegand, Việt Nam có thể nỗ lực hơn nữa nhằm xóa bỏ các rào cản trong việc nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là dược phẩm và nông sản từ các công ty của EU.

Ngoài ra, đại diện EU cũng tiết lộ các doanh nghiệp EU đều rất sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam. "Việc đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư là một điều tốt không chỉ cho kinh tế mà còn cho cả tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam", ông Wiegand cho hay.

Về lĩnh vực an ninh quốc phòng, EU rất mong muốn được tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình đào tạo an ninh hàng hải, an ninh mạng, phòng chống khủng bố và tìm kiếm cứu nạn. Theo ông Wiegand, EU có khả năng sẽ cung cấp cho Việt Nam các phần mềm giám sát hàng hải theo thời gian thực để giúp Việt Nam nâng cao năng lực kiểm soát lãnh hải. Ngoài ra, EU cũng đang thảo luận với nhà chức trách Việt Nam về khả năng quân đội Việt Nam cử nhân sự tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của EU tại khu vực châu Phi.

Tổng vụ trưởng Wiegand cũng cho biết, trong thời gian tới, các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu sẽ tới thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên.